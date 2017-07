Sports

Quatre médailles aux Jeux de l’Acadie

Le 6 juillet 2017





Joel Gallant (à droite) de la délégation de l’Î.-P.-É. a reçu la médaille de bronze au 2000 m.





Au podium (à droite) on peut voir MacKenzie Hambly qui reçoit la médaille de bronze au lancer du poids.

Morgan Hustler, Julien Robichaud au sport du volet vie active qui était le volleyball sur plage.





Maria Arsenault au sport du volet vie active qui était le volleyball sur plage.





Au soccer masculin, on peut voir les athlètes de l’Î.-P.-É. pendant un jeu. L’équipe a mérité la 6e place.





Justin Trudeau a passé quelques heures à l’Île-du-Prince-Édouard le 29 juin dernier.Tout de suite après, il s’est arrêté aux Jeux de l’Acadie à Frédéricton où il s’est fait photographier avec quelques membres de l’équipe de mini handball mixte.La 38e Finale des Jeux de l’Acadie à Fredericton a été une finale remplie d’énergie, de passion et d’ambition.Elle a même reçu une visite surprise du premier ministre du Canada, Justin Trudeau.La délégation de l’Île-du-Prince-Édouard a reçu un total de quatre médailles, dont une médaille d’argent et trois médailles de bronze.Le groupe «Les Palourdes», composé de Dawson Arsenault, Gilbert Arsenault et Tianna Gallant, élèves à l’école Évangéline, a gagné la médaille d’argent dans la discipline La Voix des groupes.En athlétisme, Joel Gallant, de l’école Évangéline, a reçu la médaille de bronze au 2000 m chez les 14-15 ans grâce à son temps de 6 minutes et 14,65 secondes.Il suivait de près les gagnants de la première et de la deuxième place, tous les deux de la délégation du Sud-Est.MacKenzie Hambly, de l’école Évangéline, a gagné une médaille de bronze au lancer du poids.Lors de l’épreuve du 3 kg, elle a obtenu un résultat de 8,20 mètres dans la catégorie des 12-13 ans.Cameron Milligan a mérité lui aussi une médaille de bronze en athlétisme dans le saut en hauteur.Malgré ces belles performances en athlétisme, l’Île-du-Prince-Édouard a fini au 8e rang sur neuf délégations, autant chez les 12-13 ans que chez les 14-15 ans.Dans les sports d’équipe, la meilleure performance est allée à l’équipe de mini handball mixte, qui a fini en 4e place, ratant de peu une médaille de bronze.Au badminton, huit délégations présentaient des équipes et l’Île-du-Prince-Édouard a terminé au 7e rang.En improvisation, l’Île a fini au septième rang sur sept équipes.Au soccer masculin, l’Île a fini au 6e rang sur huit équipes.Au soccer féminin, l’Île a eu moins de chance et s’est contentée du dernier rang.À l’ultimate Frisbee, les neuf délégations présentaient des équipes et l’Île-du-Prince-Édouard a fini au 6e rang alors qu’au vélo de montagne, l’Île a fait une très belle figure avec une cinquième place sur huit équipes.Au volleyball féminin, l’Île a fini au dernier rang.De plus, l’Île ne présentait pas d’équipe dans ce sport, chez les garçons.Même si la délégation de l’Île-du-Prince-Édouard est en général reconnue pour son esprit sportif, elle n’a récolté cette année, aucune bannière d’esprit sportif.Ceci est un résumé des résultats partiels annoncés par le site officiel des Jeux de l’Acadie, http://2017.jeuxdelacadie.org/r ésultats/.Natalie Caron (numéro 7),Harlee Grenier (5) et Emily McIsaac (3) faisaient partie de l’équipe d’ultimate Frisbee.Dans le sport d’ultimate Frisbee, on peut voir, Samson Imanirambona, Joel Gallant, Chad Arsenault, Morgan Arsenault et Adam Arsenault.Le groupe Les Palourdes a gagné la médaille d’argent dans le volet La Voix des groupes.Sur la photo on voit Tianna Gallant, Dawson et Gilbert Arsenault.(Photos : Gracieuseté)