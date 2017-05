Sports

La médaille d’argent pour les Sluggers

Le 3 mai 2017

Tracy Arsenault au bâton.





L’équipe «Subway Sluggers» a profité d’une pause pour explorer les plages au sable volcanique de la Nouvelle-Zélande.Les «Subway Sluggers»ont remporté la médaille d’argent lors des jeux internationaux des World Masters qui avaient lieu à Auckland en Nouvelle-Zélande en balle rapide. La compétition avait lieu du 21 au 30 avril.Tracy Arsenault de la région Évangéline, Ginette Plourde de la région Prince-Ouest, et Sandy Marcoux de la région de Charlottetown sont trois francophones de l’Île qui jouaient dans cette équipe. Un article se retrouvait dans La Voix acadienne du 5 avril, juste quelques semaines avant le départ de l’équipe pour Auckland.Il y avait 24 équipes dans leur catégorie, celle des 45 ans et plus de niveau récréatif, incluant une deuxième équipe de l’Î.-P.-É., l’équipe «Cheers». Les femmes toutes âgées de 45 ans et plus ont eu une belle expérience. Elles ont beaucoup apprécié les mots d’encouragements qu’on leur offrait à travers les médias sociaux tout au long du tournoi.Les deux équipes de l’Île se sont affrontées lors des quarts de finale. Les «Sluggers» ont gagné cette partie 8 à 7 pour les amener à jouer contre une équipe nommée : «Ottawa Valley Strong» en demi-finale.Elles se sont ensuite retrouvées en finale contre l’équipe qui n’avait pas perdu de parties du tout, Les «Vancouver’s Loss of Gravity» et cette dernière équipe a maintenu sa domination, en battant les Sluggers 11 à 4.L’entraîneure des «Sluggers», Carol Mayne, s’est dite très fière de son équipe qui a remporté la médaille d’argent dans cette grande compétition.Étant donné que l’équipe «Cheers» a remporté la 5e place, on peut dire que l’Île était fort bien représentée à ce tournoi.Les Jeux se décrivent comme le plus grand événement multi sport au monde. Les Jeux ont en tout 28 sports et 45 disciplines.Les deux équipes de l’Île, les «Subway Sluggers» et les «Cheers», ont pleinement profité de leur séjour à l’autre bout du monde. (Photos : Gracieuseté)Tracy Arsenault est au poste de receveur.Sandy Marcoux et Tracy Arsenault arborent leur médaille d’argent en compagnie d’un officiel du tournoi.