Sports

L’équipe de ringuette PEI Wave remporte l’or

Le 19 avril 2017

Danielle Steadman est en 10e année à l’école François-Buote. Elle est aussi une excellente gardienne de but à la ringuette. Son équipe, PEI Wave, vient tout juste de remporter la médaille d’or du championnat de l’est du Canada chez les moins de 16 ans, à Pierrefonds au Québec. Son équipe a battu Québec 6 à 3 en finale. Dans le tournoi à la ronde, l’équipe de l’Île avait battu Québec, l’équipe hôtesse du Québec, l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, et avait connu un match nul contre le Nouveau-Brunswick. En tant que gardienne de but, Danielle Steadman a contribué à ce beau résultat de son équipe. Elle a aussi remporté le prix des meilleures gardiennes de but à la compétition des habiletés en marge du tournoi.Danielle Steadman et son équipe ont remporté la médaille d’or du championnat de l’est du Canada chez les moins de 16 ans tenu au Québec récemment. Ces informations, ainsi que les photos, ont été fournies à La Voix acadienne par Laureen Steadman, que nous remercions de sa contribution.Danielle Steadman a remporté le prix des meilleures gardiennes de but à la compétition des habiletés en marge du tournoi.