Jeux de la francophonie canadienne : L’Île s’entraîne

Le 22 février 2017

Les Jeux de la francophonie canadienne auront lieu à Moncton-Dieppe du 11 au 15 juillet prochain. Au total, il y aura 13 disciplines compétitives dans les domaines des sports et des arts. La délégation de l’Île-du-Prince-Édouard est en prépration depuis plusieurs mois, afin de composer les équipes et de coordonner les entraînements. En volleyball féminin, l’équipe travaille sous la direction de trois entraîneuses très dévouées : Maria Arsenault, Sophie Duguay et Madison Périard, qui sont toutes trois diplômées de l’école François-Buote.Le mardi 7 février, l’équipe était au gymnase de l’école François-Buote pour une session d’entraînement. De gauche à droite au premier rang, on voit Sarah MacWilliam (F.-B.), Jessica Turbide (F.-B.), Alison Gagnon (F.-B.) et Lily McClain de Charlottetown Rural. Au second rang, on voit Madison Périard et Maria Arsenault (entraîneuses), Alyssa Mol (F.-B.), Eryn Hutsler (Westisle), Olivia Gavin (Westisle), Jenna Cyr (Stonepark) et Seven McHatten (Charlottetown Rural).Les absentes de la photo sont Sophie Duguay (entraîneure), Shona Arsenault (F.-B.), Morgan White (Queen Charlotte) et Katelyn Milligan (École-sur-Mer). (Photo : J.L.)