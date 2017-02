Sports

On va accueillir les Jeux de l’Acadie 50+ en 2018

Le dimanche 5 février 2017

Roger Gallant, président de la municipalité de Wellington, Solange Haché de L’Association francophone des aînés, Alcide Bernard, président de la municipalité de Wellington et Yvonne Pitre, présidente des francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.La région Évangéline à l’Île-du-Prince-Édouard va accueillir les Jeux de l’Acadie 50+ en septembre 2018. Une cérémonie de signature de protocole d’entente vient d’être signée entre les partenaires qui incluent Les Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É., l’Association Francophone des aînés du Nouveau-Brunswick et les municipalités de Wellington et d’Abram-Village. Ce qui rendra cette édition plus marquante est le fait que les Jeux auront lieu pour la première fois dans leur histoire à l’extérieur du NB. La signature de l’entente a marqué officiellement le lancement de la 6e édition des Jeux de l’Acadie 50+. Cette importante manifestation sportive, récréative, culturelle et de mieux-être, permettra aux Acadiens, Acadiennes et francophones de 50 ans et plus des Provinces maritimes de démontrer leurs talents sous le signe de l’amitié et de la camaraderie.