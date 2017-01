Sports

Les Flyers sont de retour!

Le 19 janvier 2017

Jeremy Arsenault, lors de l’affrontement du 6 janvier à Abram-Village, contre Alberton.Après une absence d’au moins quatre ans, le hockey sénior est de retour dans la région Évangéline. «Au cours des années, tous nos joueurs de hockey ont trouvé une façon de jouer, de façon récréative, pour le plaisir et pour se tenir en forme. Mais ça faisait au moins quatre ans que nous n’avions pas pu former une équipe compétitive, à l’intérieur d’une ligue compétitive. C’est vraiment plaisant», a expliqué Nick Arsenault, qui est membre de l’équipe et qui en est aussi le gérant.Il n’y a pas eu de véritable ligue de hockey sénior dans le comté de Prince depuis au moins huit ans. «À la fin de la saison de hockey 2016, nous avons joué quelques parties contre d’autres communautés du comté de Prince, et cela a donné à tous l’envie de remettre sur pied des équipes et une ligue. On a vraiment commencé au début du mois d’octobre à brasser tout ça», ajoute Nick Arsenault.La saison de la ligue sera très courte. Débutée avec la nouvelle année, elle prendra fin le 19 mars, après «les séries». «Notre saison régulière compte seulement huit partie, une par semaine. Si nous jouons à l’extérieur une semaine, nous jouons à domicile seulement la semaine suivante. On ne voulait pas commencer avec un calendrier trop chargé et nous trouvons que ça marche bien comme ça. Et le public nous appuie. À Abram-Village, nous avons des assistances de 400 personnes environ, et dans les autres équipes de la ligue, Alberton, O’Leary et Tignish, il y a jusqu’à 800 personnes. Le monde aime le hockey, je pense et nos équipes sont formées des meilleurs joueurs locaux de chacune des communautés.»Même si chaque équipe vise à inclure seulement des joueurs locaux, ce n’est pas toujours possible.«On a des règlements et on les suit, dans la mesure du possible, mais tout le monde a accepté que si on était trop stricte, on ne pourrait pas avoir assez d’équipes pour faire une ligue. Avec l’équipe des Flyers, nous avons été obligés de recruter des joueurs de Miscouche et de Summerside pour assembler une équipe complète, et la ligue a accepté quelques exceptions pour les autres équipes aussi», a soutenu Nick Arsenault.En date du 12 janvier, les Flyers avaient disputé deux parties, pour une fiche d’une victoire contre Tignish et une défaite à domicile devant Alberton. La prochaine partie sera ce soir, le 18 janvier, à Alberton et la prochaine partie à domicile sera le 27 janvier.Nick Arsenault, Craig Gallant et Devan Arsenault font partie de la nouvelle équipe de hockey sénior d’Abram-Village. (Photos : Urbain Poirier)