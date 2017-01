Sports

Grande collecte au profit des Jeux de l’Acadie

Le 10 janvier 2017

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

La chef de mission pour la délégation de l’Î.-P.-É., Ginette Arsenault (à gauche) aide les jeunes athlètes qui vont s’essayer pour les Jeux 2017, Noah Farrell, Hayden Cotton et Émilie-Sophie Benoit à afficher une pancarte dans le Centre Belle-Alliance afin d’encourager le public à participer à ce prélèvement de fonds. Stéphanie Landry, représentante de la région de Summersideau Comité régional des Jeux de l’Acadie, se trouve à la droite de la photo.Le comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard demande à la communauté de l’Île de les appuyer dans un prélèvement de fonds en partenariat avec le Village des Valeurs (Value Village) et les six centres scolaires communautaires francophones de l’Î.-P.-É.«Les 18, 19 et 20 janvier, les six centres scolaires communautaires accepteront le dépôt de vos articles usagés, mais encore en bon état», explique Jeannette Gallant, la coordonnatrice provinciale du Comité régional des Jeux de l’Acadie de l’Î.-P.-É.Sentez-vous fier de donner et de savoir que votre don aidera Les Jeux de l’Acadie en plus des personnes plus démunies qui pourront faire l’achat de ses articles au Village des Valeurs.Le Village des Valeurs paie les organismes à but non lucratif locaux chaque fois qu’ils font un don de vêtements et d’articles ménagers réutilisables; ce qui aide en même temps de financer des programmes de la communauté, tel que Les Jeux de l’Acadie. Plus vous donnez, plus ils en bénéficient. L’organisme recevra 15 sous la livre pour les articles mous et 5 sous la livre pour les accessoires considérés dure.Lorsque vous donnez, vous participez aussi au «cycle de Savers», qui est le cercle complet d’avantages réalisés par le recyclage de la marchandise.Quels genres d’articlesVous pouvez donner des articles tels que des vêtements et chaussures, des accessoires vestimentaires tels que des foulards, des chapeaux, gants, cravates, etc., des accessoires personnels tels que des sacs à main, portefeuilles, des livres en bonne qualité, des jouets, des jeux, des petits appareils ménagers électriques, de l’équipement sportif, de la literie, des bijoux, des articles de cuisines, des CD/DVD/Blu-Ray.Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Jeannette à l’adresse courriel à, ou composez le 902-854-7435.