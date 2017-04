Éducation

Pionniers honorés, une fois de plus

Le 27 avril 2017

De gauche à droite, Katelyn Singer, Kaelyn MacLeod, Madison Orton, Callum Matthews, Katelyn Milligan, Chloe Gallant et Brianna Sharkey.Le vendredi 21 avril, la grande famille de l’École-sur-Mer s’est réunie dans la salle Entre-deux-mers, au Centre Belle-Alliance, pour souligner à nouveau la patience et la détermination des élèves qui sont aujourd’hui en 10e année. Ces derniers ont reçu en octobre dernier l’Ordre du mérite acadien de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, durant l’assemblée annuelle de l’organisme. Comme les élèves de l’école n’avaient pas assisté à la présentation, on a voulu faire la présentation à nouveau, car ces élèves, qui étaient les pionniers en 7e, en 8e en 9e et en 10e année, seront à nouveau les pionniers l’an prochain lorsqu’ils commenceront leur 11e année. Le directeur général de la SSTA, Aubrey Cormier, a rappelé que le prix était normalement remis à des personnes beaucoup plus âgées. «Mais votre engagement envers la communauté et envers l’avancement de votre école, et les choix que vous avez faits méritent certainement ce prix. Les choix que vous faites maintenant pour votre école et votre communauté auront des répercussions sur plusieurs générations à venir», a insisté Aubrey Cormier, avant de présenter à nouveau la plaque.On a aussi profité de cette présentation pour dire un mot sur la toute nouvelle salle de musique, dont l’école a pris possession il y a quelques mois à peine. Jolene Willis, enseignante de musique durant la présente année scolaire, enseigne normalement la musique à l’école Saint-Augustin, à Rustico. «À Rustico, j’étais jalouse de la belle salle de musique qu’ils ont obtenue à l’école François-Buote, et maintenant, je vais être jalouse de celle de l’École-sur-Mer. Mais je suis contente d’avoir inauguré la salle de musique ici. C’est une très belle salle», a dit Jolene, avant d’inviter la chorale de l’école à s’avancer pour interpréter une belle chanson.