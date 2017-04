Éducation

Le Forum local «Français pour l’avenir» de l’Î.-P.-É. misera sur l’apprentissage et l’amusement en français

Le 26 avril 2017

On aperçoit, depuis la gauche, Julie Gagnon de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, le coordonnateur Maxime Bourgeois et Stéphane Blanchard de RDÉE Île-du-Prince-Édouard qui finalisent les derniers détails du Forum local Français pour l’avenir, qui attirera 300 jeunes à Charlottetown le 3 mai. (Photo : Gracieuseté)Le français pour l’avenir conviera 300 élèves francophones et francophiles de la 10e et 11e année des quatre coins de la province à son Forum local à Charlottetown le 3 mai prochain. Se déroulant sur le campus de Charlottetown du Collège de l’Île et du Holland College, ce rendez-vous très attendu mettra à l’honneur la langue française lors d’une journée d’amusement et d’apprentissage sur les avantages du bilinguisme au Canada.Par l’entremise d’activités interactives, amusantes et éducatives, les élèves pratiqueront leur français en dehors du cadre scolaire et découvriront les opportunités tant professionnelles que personnelles qu’offre le bilinguisme. Ils auront également l’occasion de rencontrer des élèves des autres écoles françaises et d’immersion française. C’est l’occasion rêvée pour les élèves de surmonter leur appréhension à s’exprimer en français et d’apprendre que l’on peut aussi s’amuser dans cette langue!Le conférencier du Forum Local de Charlottetown sera Hughie Batherson de l’Université Sainte-Anne. Lors de sa conférence, intitulée «Oser, la clé du succès vers le bilinguisme», il parlera notamment de la valorisation de la langue et de la culture francophone et comment le faire en tant qu’anglophone. De plus, ce raconteur fera part de son expérience en tant que francophile en partageant des anecdotes qui ne peut pas faire autre chose que faire rire les participants.La troupe de comédiens «Entrepôt du rire» sera également au rendez-vous pour présenter son spectacle S.I.M. inspiré de la spontanéité du jeu de l’improvisation et de la fluidité des spectacles d’humour, le S.I.M. a été créé par l’humoriste et animateur Samuel Chiasson. Dans ce spectacle faisant appel à la participation du public, les improvisateurs tenteront de surprendre les élèves et professeurs et de déstabiliser leurs coéquipiers avec des répliques bien placées!Les participants auront également le choix de participer à une série d’ateliers sur des thèmes comme les langues officielles et l’identité canadienne, l’identification faciale judiciaire, les études postsecondaires en français, le journalisme, la santé, la danse hip-hop, le théâtre, l’improvisation, la peinture, Faut qu’on se parle, Apprendre à s’affirmer, Jouer ce n’est pas juste pour les enfants, Parler en public ce n’est pas sorcier et Innovation sociale, avoir son futur en main.Plusieurs organismes et institutions auront aussi un kiosque pour donner l’occasion aux participants de s’informer sur les programmes d’études ou occasions d’emplois futurs.Le Forum s’organise conjointement par divers partenaires et commanditaires, notamment le Collège de l’Île, l’Université de Moncton, l’Université Sainte-Anne, le Consortium national de formation en santé, la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É., l’Université de l’Î.-P.-É. et RDÉE Île-du-Prince-Édouard.Le coordonnateur du Forum local de Charlottetown, Maxime Bourgeois, signale que cette activité offrira aux jeunes une expérience inoubliable. «C’est une opportunité de vivre une journée entièrement en français et de découvrir la francophonie canadienne!».«Le Forum local est une célébration de la culture francophone qui permet aux élèves de français en langue seconde et de français en langue maternelle de tisser des liens dans un environnement positif», souligne Pier-Nadeige Jutras, directrice générale du Français pour l’avenir.C’est avec un plaisir toujours renouvelé que Le Français pour l’avenir organise chaque année, depuis près de 20 ans, une quinzaine de Forums locaux à travers tout le Canada. Chaque édition est unique et tient compte de la richesse et du rayonnement régional de la ville dans laquelle elle s’inscrit.Pour de plus amples informations sur le Forum local de Charlottetown, veuillez visiter le site www.francais-avenir.org.