Éducation

Bourses de la Fondation acadienne d’aide financière aux étudiants : le concours 2017 est lancé

Le 12 avril 2017

La Fondation acadienne d’aide aux étudiants et étudiantes invite tous ceux et celles qui désirent poursuivre des études postsecondaires en français en septembre prochain, à présenter leurs demandes de bourses d’ici le 28 mai 2017. Tous les détails et le formulaire de demande sont disponibles directement en ligne sur le site Web de la Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) (www.ssta.org).Pour être admissible, l’étudiant ou l’étudiante doit être d’origine acadienne, francophone ou francophile ayant résidé à l’Île depuis au moins trois ans à la date de la demande; être âgé d’au moins 18 ans; et être le fils ou la fille d’un membre en règle de la SSTA.Sinon, l’étudiant ou l’étudiante doit remplir le formulaire et payer la cotisation pour devenir membre de la SSTA pour être considéré lors de la sélection des récipiendaires. Il est possible de devenir membre à partir du siteweb de la SSTA au www.ssta.org



En plus de toute condition spécifique à la bourse demandée, les candidats ou les candidates doivent s’inscrire dans un programme d’enseignement postsecondaire dans une institution de langue française ou dans un programme bilingue reconnu.Voici la liste des bourses d’études qui sont offertes pour l’année 2017-2018 :• Bourse J.-Henri-Blanchard (d’une valeur de 1 000 $);• Bourses Monseigneur-Jean-Chiasson et la bourse Père-Emmanuel-Richard (six bourses régionales de 500 $ chacune);• Bourse Monseigneur-Jean-François-Buote – 1er cycle (d’une valeur de 1 000 $ au niveau du baccalauréat);• Bourse Monseigneur-Jean-François-Buote - 2e cycle (d’une valeur de 1 000 $ au niveau de la maîtrise);• Bourse Saint-Thomas-d’Aquin (d’une valeur de 1 000 $ et réservée aux études en théologie ou un programme universitaire spécialisé dans un domaine où il y a un manque de ressources humaines francophones, tels la santé, la médecine, le droit et l’éducation);• Bourse JAFLIPE (d’une valeur de 500 $ et réservée à un membre de JAFLIPE qui poursuit ses études postsecondaires en français);• Bourse des arts (d’une valeur de 400 $ et exclusivement pour du perfectionnement artistique dans une des disciplines suivantes : théâtre, musique, danse, art visuel, vidéo-cinéma et littérature);• Bourse de la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. (d’une valeur de 500 $ et réservée à un étudiant officiellement inscrit dans un programme d’éducation à la petite enfance, renouvelable pour la deuxième année si la moyenne est au-delà de 80 %);• Bourse de l’Université d’Ottawa (d’une valeur de 4 000 $ et pour un étudiant officiellement inscrit à l’Université d’Ottawa et résident de l’Î.-P.-É.).Toute demande de bourse doit être reçue au plus tard le 28 mai 2017.