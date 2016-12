Un concert de Noël à Rustico avec beaucoup de talents!

Le 21 janvier 2016

Plus de 125 parents, grands-parents et amis ont rempli la salle polyvalente du Centre acadien Grand-Rustico, alors que les élèves de l’école Saint-Augustin et les enfants du centre de la petite enfance «Les Petits rayons de soleil» ont présenté un concert de Noël le 20 décembre dernier. Il y a eu une variété d'actes musicaux, de sketches, de danse moderne, de sélections de chants de Noël et même de la chorégraphie en gymnastique. Tous les élèves ont participé et démontré leurs nombreux talents avec enthousiasme. Un concert sympathique et divertissant; une merveilleuse soirée festive appréciée par les parents, le personnel et les élèves. On souligne le travail de l’enseignant de musique, Carl Peterson, ainsi que tous les membres du personnel pour leur temps et leurs efforts dans la préparation de ce concert et les élèves pour leur excellente performance. (Merci à Arthur Buote de partager les photos)