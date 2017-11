Économie

HMS cherche toujours à mieux servir ses clients

Le 29 novembre 2017

Pierre Gallant, vice-président des ventes chez HMS, montre la section qui accueillera les produits de vente en gros.





Les parents francophones et francophiles seront heureux de trouver une sélection de jeux en français chez HMS.

HMS Office Supplies est un commerce bien établi au cœur de la ville de Summerside.Henri Gallant de Saint-Raphaël dans la région Évangéline a mis sur pied cette entreprise de fourniture de bureau en 1982.Par vents et marées, et parfois même par tempêtes, HMS est resté un point de repère important dans le centre-ville, tout simplement, en prenant soin de ses clients.«Nos clients sont importants pour nous.Nous essayons de rester flexibles et d’offrir le service le plus personnalisé possible.Parfois, il faut livrer 250 chaises un dimanche matin à 9 heures, parce que c’est ça que le client veut.Ce ne sont pas toutes les compagnies qui offrent cela», a insisté Pierre Gallant, vice-président des ventes.Depuis qu’en 2002-2003, il s’est joint à l’entreprise de son père, Pierre Gallant a fait pratiquement tous les postes.En 2013, il est devenu le bras droit du président, Henri, et le seul vice-président de l’organisation.Concessionnaire du fournisseur Buro Plus, HMS offre une gamme impressionnante de produits allant du petit trombone aux contrats pour fournir les campus collégiaux ou des hôpitaux.Les possibilités d’affaires ne sont pas illimitées à l’Île-du-Prince-Édouard et ce peu importe le secteur choisi.Lorsqu’une occasion se présente, il est bon de la saisir.Et une occasion s’est présentée récemment, lorsque le propriétaire du magasin Pro Hardware à Summerside a décidé de fermer ses portes.Pro Hardware offrait des produits de quincaillerie, mais il y avait aussi toute une section de ventes en gros d’articles variés.Les clients fidèles à Pro Hardware se désolaient de perdre leur fournisseur à Summerside.«Les gens en général, mais surtout, les clients que nous avions en commun ont commencé à dire qu’ils aimeraient continuer à faire leurs achats à Summerside et ils suggéraient que ce serait une opportunité pour nous, d’agrandir l’éventail de nos produits.En même temps, notre fournisseur national, Buro Plus, voulait augmenter sa part du marché national des produits de nettoyage et de conciergerie.Nous avons mis tout cela ensemble et nous avons décidé de créer une nouvelle section de vente en gros».Après avoir vérifié les livres de Pro Hardware et constaté que les chiffres étaient prometteurs, HMS a offert d’acheter tout le stock de vente en gros de Pro Hardware et de l’emporter chez HMS, où une section a été dégagée à cet effet.«Officiellement, on a décidé que la nouvelle section ouvrirait le 1er décembre alors que Pro Hardware fermait définitivement le 25 novembre.L’idée, c’est que les clients fidèles à Pro Hardware vont commencer à venir ici pour leurs achats.En achetant un stock qui a fait ses preuves, ça nous donne une bonne idée de ce que les clients achètent.C’est une bonne façon de nous lancer dans cette nouvelle aventure», a indiqué Pierre Gallant.Par ailleurs, le commerce a déjà pris des parures du temps des fêtes.Une sélection de jeux de tables et d’actions en français a été ajoutée et semble plaire aux clients francophones ou francophiles.