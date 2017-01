Économie

Salons d’emplois – Employeurs invités à participer

La Voie de l'emploi - Jan/Fev 2017

Compétences Î.-P.-É. organise chaque année des Salons d’emplois pour aider les employeurs à trou dver des employés qualifiés et pour aider les chercheurs d’emploi à trouver de bons emplois. Les employeurs qui participent à ces salons peuvent accueillir dans leur kiosque les chercheurs d’emplois, discuter avec eux de leurs besoins en matière de ressources humaines, et recueillir un grand nombre de curriculum vitæ.Les chercheurs d’emploi aiment aussi ces salons, car cela leur permet de rencontrer plusieurs employeurs potentiels en un seul en droit et de se faire une meilleure idée des emplois disponibles, et des emplois qui correspondent à leur parcours et à leurs compétences.En mars prochain, juste à temps pour la saison estivale, il y aura quatre salons :• Le 6 mars de 14 h à 18 h à Montague au Cavendish Farms Wellness Centre (date de tempête, le 7 mars);• Le 8 mars de 14 h à 18 h dans la région d’O’Leary au Rodd Mill River Resort (date de tempête, le 9 mars);• Le 13 mars de 14 h à 18 h à Summerside au Credit Union Place (date de tempête, le 14 mars);• Le 15 mars de 14 h à 18 h à Charlottetown au Centre Eastlink (date de tempête le 16 mars).Les employeurs sont invités à s’inscrire dès maintenant à l’un ou l’autre des salons. Le formulaire d’inscription pour les employeurs est disponible à WorkPEI.ca.Pour plus de renseignements, communiquez avec le bureau de Compétences Î.-P.-É. au 1-877- 491-4766.