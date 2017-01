Économie

Délai prolongé pour Emplois d’été Canada 2017

Le 26 janvier 2017

L’expérience de travail d’été permet aux étudiants de se préparer à occuper un bon emploi bien rémunéré alors qu’ils commencent leur carrière, ce qui renforce notre classe moyenne et contribue au maintien de notre croissance économique. La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, Patty Hajdu, a annoncé que les employeurs auront jusqu’au 3 février 2017 pour présenter une demande dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2017. Cette prolongation permettra à un plus grand nombre d’employeurs de présenter une demande de financement afin d’embaucher des étudiants pour l’été.Les petites entreprises, les organismes sans but lucratif et les employeurs du secteur privé sont invités à présenter une demande de financement du gouvernement du Canada pour engager des étudiants pendant l’été. Les employeurs dont la demande sera approuvée pourront engager des étudiants dès le mois d’avril 2017. Pour obtenir plus d’information et pour présenter une demande, consultez le site Canada.ca/emplois-ete-canada ou visitez un Centre Service Canada.