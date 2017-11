Culturel

Première mondiale de la Cantate pour Canada 150

Le 15 novembre 2017

L’orchestre symphonique de l’Î.-P.-É. présentera la première mondiale de la Cantate pour Canada 150 le 19 novembre à 14 h 30 dans la salle Homburg du Centre des arts de la Confédération de Charlottetown.(Photo : Darrell Theriault)Dans le cadre de sa saison du 50e anniversaire, l’OSIPE a annoncé le concert le plus ambitieux de sa carrière.Sous la direction du maestro Mark Shapiro, l’orchestre accueille le groupe percussionniste Mi’kmaq Hey Cuzzins, la mezzo-soprano Hannah O’Donnell ainsi que les Chanteurs de la Confédération et la Chorale des jeunes du Centre de la Confédération dans l’interprétation de «Cantata for/pour Canada 150» qui célèbre le 150e anniversaire de la Confédération.Le programme inclut aussi une fanfare de Kati Agocs, l’Ouverture 1812 de Tchaïkovski et d’autres œuvres.Une subvention du Gouvernement du Canada a permis à l’Orchestre de commander cette nouvelle œuvre symphonique pour chœur et orchestre.La Cantate pour Canada 150 est unique en son genre par le fait que le livret a été composé par quatre jeunes de l’Île, gagnants d’un concours de poésie mené il y a quelques mois.Les poèmes ont été sélectionnés sur la base de leur qualité artistique et lyrique, leur pertinence thématique, ainsi que leur apport individuel à l’ensemble de la Cantate.Les compositeurs Richard Covey, Leo Marchildon, Andrew Staniland et Kevin Morse, tous les quatre résidants des provinces atlantiques, ont chacun écrit un des quatre mouvements de la Cantate.Chaque compositeur a travaillé avec un des poètes étudiants qui, à leur tour, sont guidés par un poète professionnel.Le compositeur, l’étudiant et le poète professionnel ont formé une équipe de collaboration créative.La Cantate englobe plusieurs thèmes intrinsèques au Canada 150: inclusion et diversité, protection de l’environnement, réconciliation entre peuples autochtones et non autochtones, les jeunes du futur canadien.Les créateurs de cette nouvelle œuvre espèrent offrir aux auditeurs de la Cantate une meilleure compréhension de l’histoire du Canada tout en permettant un aperçu des infinies possibilités du futur de notre nation.L’évènement aura lieu le dimanche 19 novembre à 14 h 30 dans la salle Homburg du Centre des arts de la Confédération de Charlottetown.Les billets sont présentement disponibles à la billetterie du Centre des arts de la Confédération.Un certain nombre de billets est réservé aux jeunes de l’Île ou offre des rabais à certains adultes.Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de l’OSIPE: www.peisymphony.com, ou appeler (902) 892-4333.