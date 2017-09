Culturel

8e édition du Festival de la chanson du Grand Ruisseau

Le 13 septembre 2017

Du 22 au 24 septembre, la Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel présentera la 8e édition du Festival de la chanson du Grand Ruisseau à la salle paroissiale de Mont-Carmel.La programmation du festival comprendra des ateliers gratuits et ouverts au grand public.Yolande Painchaud donnera deux ateliers de chant, le samedi 23 septembre (14 h à 16 h 30) et le dimanche 24 septembre (14 h à 16 h 30).Les ateliers incluront des chansons provenant des répertoires de la chanson québécoise et française.Les participants aux ateliers formeront une chorale d’adultes qui sera invitée à interpréter quelques-unes des chansons apprises durant les ateliers au spectacle de clôture du dimanche.Le jeudi 21 septembre et le vendredi 22 septembre, Yolande Painchaud animera des ateliers avec des groupes d’élèves de l’école Évangéline et de l’École-sur-Mer.Certains de ces jeunes se présenteront sur scène lors du spectacle d’ouverture le vendredi soir à 19 h à Mont-Carmel.Maurice Hashie animera un atelier sur l’écriture de chansons le samedi 23 septembre (10 h à 12 h) à «The Rehearsal Spot» au 316 Glenn Drive à Summerside.Pendant l’atelier, les participants auront l’opportunité d’expérimenter différents styles de musique et d’écritures ainsi que d’utiliser des rythmes dans les textes versus raconter des histoires.Les participants en apprendront davantage sur les différentes étapes de A à Z du côté écriture et du côté musique, ainsi que sur la préparation de la prochaine étape, l’enregistrement en studio.Pour cet atelier, les gens doivent s’inscrire à l’avance, car seulement 10 sièges sont disponibles.Les intéressés peuvent s’inscrire en composant le 902-854-3417.Le spectacle d’ouverture du Festival sera présenté le vendredi 22 septembre à 19 h avec de «Jeunes artistes de la chanson» mettant en vedette Paloudes (Tianna Gallant, Gilbert Arsenault et Dawson Arsenault), Les Éloizes (Mia Bernard, Leah McIsaac, Andraya Gallant, Slainé McGuire et Jaden McInnis), Emily McIsaac, Annie et Julien Kitson, Vincent Gallant-Côté et autres.De plus, il y aura une Soirée cabaret-comédie le samedi 23 septembre à 20 h 30 avec Mona et Albert Arsenault, Jeannette MacLellan, Mario (Fayo) LeBlanc, le groupe Mental Riot (Kenneth Arsenault, Peter Poirier, Jean-Paul Gallant et Robert Gallant) et autres.Le spectacle de clôture, le dimanche 24 septembre à compter de 19 h, mettra en vedette une chorale d’adultes avec Yolande Painchaud, Jacques et Alex Arsenault, ainsi que Deux gorgées (Allan Gallant, Marcel Caissie, Stéphane Bouchard et Vincent Bouchard).Les personnes qui aimeraient participer aux ateliers peuvent s’inscrire en composant le 902-854-3417.Prière de laisser un message si personne ne répond.Il est aussi possible de s’inscrire en envoyant un courriel à– veuillez indiquer clairement l’atelier auquel vous aimeriez vous inscrire.