Charlottetown se prépare pour un week-end chargé

Le 30 juin 2017

Célébrez le 150e anniversaire du Canada dans le berceau de la Confédération! La fête du Canada dans la capitale sera une expérience électrisante d’édification de la nation.

À la fête du Canada, le couple canadien régnant sur la musique celte, Natalie MacMaster et Donnell Leahy et le célèbre auteur-interprète canadien Lennie Gallant seront les têtes d’affiche de la scène au nouveau pavillon culturel du parc Victoria. Beaucoup d’autres artistes seront aussi les vedettes, incluant l’artiste autochtone de l’année 2017 des ECMA, War Horses; le groupe de musique acadienne traditionnelle de l’Île, Gadelle;

les étoiles montantes du Logan Richard Band; Victoria Children’s Choir; Canada’s Rockin’ the Hits, présentant les voix puissantes de Joey Kitson, de Catherine O’Brien et de Marlene Handrahan accompagnées de Don Fraser au clavier, de Perry Williams à la guitare, de Devin Hornby à la basse, d’Alan White aux percussions et d’une section de cuivres à trois instruments, The Keppoch Horns, avec Mark Parsons à la trompette, Ken Fornetran au saxophone et Dale Sorensen au trombone. Ils joueront les meilleurs succès du palmarès de Lighthouse, Trooper, Prism, Loverboy, April Wine, Blue Rodeo, Bryan Adams, Michael Bublé et du groupe canadien de blues Downchild ainsi que du Powder Blues Band.

Le Trophée du Championnat canadien STIHL TIMBERSPORTS met en vedette les huit meilleurs athlètes du pays et se tiendra au parc Victoria avec les qualifications à 20 h le vendredi 30 juin et la finale à 18 h 30 le samedi 1er juillet.

Les visites gratuites des ponts du RDV2017 Course des Grands Voiliers seront ouvertes au public le vendredi 30 juin de 14 h à 16 h au port de Charlottetown et au Queen’s Wharf et à nouveau de 16 h à 19 h au port de Charlottetown. Le samedi 1er juillet et le dimanche 2 juillet, la visite des ponts sera ouverte de 10 h à 17 h au port de Charlottetown et au Queen’s Wharf.

Les interprètes culturels de la ville de Québec présenteront leur spectacle ÖHÉ à 17 h et à 18 h au port de Charlottetown le vendredi 30 juin. Les 1er et 2 juillet, ils seront présents à 11 h, 13 h, 14 h et à 15 h. Les Pirates of Halifax offriront des prestations au cours de la journée de samedi et de dimanche au port de Charlottetown et au Queen’s Wharf, entre 11 h et 17 h.

Le samedi 1er juillet, la Ville de Charlottetown invite le public à participer au drapeau humain au parc Victoria à 11 h 30 en portant un chandail rouge ou blanc. Les 400 premières personnes à se présenter recevront gratuitement un t-shirt commémoratif du 150e anniversaire du Canada.

La cérémonie de réaffirmation de la citoyenneté, présentée par la CIBC, commanditaire national, commencera à 12 h 40 au pavillon culturel du parc Victoria. La cérémonie d’ouverture débutera à 13 h, et des prestations sur la scène suivront, à 13 h 30.

Toujours au parc Victoria, le public pourra participer aux activités nationales du 150e anniversaire du Canada, incluant ParticipACTION et son palmarès 150, et observer la mosaïque murale du 150e anniversaire du Canada pour Charlottetown finalisée. CBC, Parcs Canada et le NSCM Charlottetown seront aussi présents sur le site aux côtés du marché artisanal éphémère du Conseil des métiers d’art de l’Î.-P.-É., et des activités pour toute la famille telles que le maquillage pour enfant, la sculpture de ballons, les divertissements et les jeux gonflables.

La réalisation de ce projet a été rendue possible en partie par le gouvernement du Canada et la province de l’Île-du-Prince-Édouard.