Culturel

Le Club Richelieu Évangéline appuie le groupe 112 Accords

Le 3 mai 2017

Le Club Richelieu Évangéline est fier d’appuyer la démarche artistique du groupe 112 Accords, qui se rendra bénévolement en Normandie, en août prochain pour représenter l’Acadie de l’Île-du-Prince-Édouard à la Semaine acadienne. Le président du Club Richelieu Évangéline, Théodore Thériault, a remis un chèque de 2 000 $ afin d’aider à couvrir les coûts de transport du groupe. Les trois Provinces maritimes sont invitées chaque année à mieux faire connaître l’Acadie et à solidifier les liens culturels et historiques entre la France et l’Acadie. De gauche à droite, Janelle Arsenault, Théodore Thériault (président du Club Richelieu Évangéline), Colby Arsenault, Joceline LeBlanc, Mélanie Arsenault et Britney Arsenault. Absente de la photo : Jenny Richard. (Photo : Gracieuseté)