«Lundi en Musique dans la rue» à Charlottetown

Le 26 avril 2017

Alors que nous soulignons le 150e anniversaire du Canada, Charlottetown, le lieu de naissance de la Confédération, se prépare pour une célébration «épique» du «Lundi en Musique dans la rue.» Le lundi le 1er mai, les gens seront invités à participer à des ateliers, concerts et œuvres d’arts créés pour souligner la musique, des présentations multiculturelles et des spectacles. Une marche est planifiée le long de la rue Great George jusqu’à Province House. Tout au long de la journée, vous entendrez de la musique autochtone, jazz, folk, classique, celtique, acadienne, chinoise, sacrée, et rock, mettant en vedette un orchestre à cordes, une grande chorale, des harmonies de concert, un ensemble de cuivres, des groupes de rock et de jazz, des solistes instrumentaux et vocaux, des orgues, un ensemble de ukulélés, l’ensemble Orff d’une école primaire, et des chorales.Alexander Shelley, directeur de musique de l’Orchestre du Centre National des Arts (OCNA), dirigera les Singing Strings et une grande chorale de plus de 400 élèves, pour entonner l’hymne du lundi en Musique, chantons tous ensemble. En tournée et présentant un spectacle ce soir-là au Centre de la Confédération, quelques musiciens de l’OCNA dispenseront aussi des ateliers pour des élèves.Don Quarles, membre du conseil d’administration de la coalition pour l’éducation en musique au Canada, dit «Ceci est ma quatrième année sur l’île, quatre années où j’ai eu le privilège d’aider à organiser un événement lundi en Musique ici, entouré de fantastiques éducateurs et supporters bénévoles, sans qui l’événement n’aurait pas lieu».Joignez-vous aux célébrations du lundi en Musique à travers Charlottetown, et chantons tous ensemble pour soutenir l’éducation musicale. Nous vous donnons rendez-vous pour les événements suivants (d’autres viendront s’y ajouter).24 h 45: Parade de Peakes Quay à Province House, sous la direction de James McHattie, cornemuseur principal du Collège de cornemuse et des arts celtiques de performance.13 h - 13 h 10: Cérémonie d’ouverture - Province House.10 h 45 - 11 h 55: Les ateliers du matin qui comprennent des ateliers avec des membres de l’Orchestre du Centre National des Arts, ainsi qu’avec des éducateurs locaux qui inspireront les élèves de niveaux primaires, intermédiaires et secondaires (cordes, cuivres, vents).13 h 30: Église Unie Trinity – 220 rue Richmond, Charlottetown, ÎPÉ C1A 1J5,Singing Strings, sous la direction des chefs de l’OCNA Alexander Shelley et Natalie Williams Calhoun; chorale d’élèves représentant onze écoles de l’île; James Ehnes, violon soliste; la chorale Harmonia Girls Chorus; WarHorse (Tian Wigmore); et plus!13 h 30: Centre Communautaire Murphy – 200 rue Richmond, Charlottetown ÎPÉ C1A 1J2, Harmonies de concert Stonepark; harmonies intermédiaires Summerside; Chorale MRHS; Stonepark Glee Club; Groupe de Ukulélé Tignish; Groupe d’improvisation de 9e année de l’école Queen Charlotte; Groupe Westwood Adventure; et groupe rock de l’école primaire Stratford.15 h: Église Anglicane Saint-Paul – 101 rue Prince, Charlottetown, ÎPÉ C1A 4R5: Concert multiculturel: Groupe francophone acadien; Groupe de jeunes Syriens; harpe celtique; musique traditionnelle chinoise; danse traditionnelle; chorale de femmes «Here comes Treble».17 h: Église Unie Trinity: Fanfare de la rue Great George; Groupe des 2es Chances; et la fanfare du Régiment de l’ÎPÉ.17 h 30: Basilique St-Dunstan – 65 rue Great George, Charlottetown, ÎPÉ C1A 4K1,Chorale des Enseignants et Amis en Harmonie; récital d’orgue; chant d’hymnes en communauté.19 h - 21 h: Café des Hôtes – 128 rue Richmond, Charlottetown, ÎPÉ C1A 1H7,Micro libre pour les élèves du secondaire, partageant leurs propres compositions ou interprétations.L’accent de Chantons tous ensemble porte sur la force collective des voix, et nous invite à chanter pour la joie, la vérité, la guérison et pour la liberté. L’enregistrement présente du chant guttural inuit, un violoneux métis, des tambours indigènes et des chorales d’enfants, célébrant ainsi différents patrimoines musicaux au Canada. La création de Chantons tous ensemble fut toute une aventure remplie de découvertes, et les compositeurs ont encouragé les musiciens à poursuivre cette découverte là où la musique vit, dans leurs écoles et communautés. «La musique, c’est le paysage du Canada,» explique Marc Jordan. «Nous espérons que ce sera une chanson qui illuminera la mosaïque de la musique et des cultures qui s’épanouissent dans tous les coins du pays».Chantons tous ensemble a été enregistrée à Canterbury Music et comprend des musiciens canadiens d’expérience très respectés. Elle présente également des jeunes musiciens ambassadeurs du Réseau des jeunes pour la musique, un réseau national de jeunes leaders. Le Réseau des jeunes pour la musique fait la promotion de l’importance de l’apprentissage, la création, la production et la valorisation de la musique au Canada. Les visiteurs du site (www.lundienmusique.ca) peuvent visionner la vidéo de l’enregistrement original de Chantons tous ensemble, télécharger la musique et les paroles, et s’inscrire pour ajouter leur voix à la célébration annuelle.Si vous désirez participer au lundi en Musique 2017, visitez le site www.lundienmusique.ca pour plus d’information sur les manières de participer, comme apprendre l’hymne officiel Chantons tous ensemble afin de prendre part au chant en chœur pancanadien, créer un événement à votre école ou dans votre communauté, ou encore soumettre une vidéo qui pourrait être présentée durant la webdiffusion pancanadienne #LEMCAC lors du lundi en Musique.Le lundi En Musique est rendu possible grâce au généreux soutien du Gouvernement du Canada, du Groupe Banque TD, et de la Fondation du NAMM, ainsi que grâce à l’appui de niveau Titane de Yamaha Musique Canada Inc., Long & McQuade, et de l’ensemble de nos organisations partenaires. Pour une liste complète des commanditaires, veuillez consulter http://lundienmusique.ca/nospartenaires/. #LEMCAC Twitter: @musicmakesus_caInstagram: @musicmakesus_caFacebook: www.facebook.com/MusicMakesUs.caLundi en Musique est le programme phare de la Coalition pour l’éducation en musique. Il est la célébration pancanadienne du pouvoir de la musique dans nos vies, spécialement dans nos écoles. Lundi en Musique est la seule célébration nationale de l’éducation musicale mobilisant activement les enfants et les jeunes dans leurs écoles et dans leurs collectivités. Le premier lundi de mai (cette année, le 1er mai 2017) des musiciens de toutes les générations et de tous les styles de musique, se rassembleront dans leur école et leur communauté pour jouer de la musique, et se joindront au même moment au cours de la journée pour chanter d’une seule voix l’hymne officiel du lundi en Musique, simultanément, à travers le pays.Le Réseau des jeunes pour la musique est un réseau de jeunes passionnés de musique, apprendre, apprécier, créer et jouer de la musique. Le Réseau des jeunes pour la musique est une plate-forme pour les jeunes leur permettant de faire entendre leur voix, et leur offrant des opportunités de leadership afin de faire une différence pour l’éducation en musique dans leur école et leur communauté. Ce programme est «pour les jeunes, par les jeunes, par la musique.» Pour plus d’information: http://jeunespourlamusique.ca Lundi en Musique est une initiative annuelle de la Coalition pour l’éducation en musique, un organisme composé de parents, d’élèves, d’enseignants et enseignantes, et de gens d’affaires de divers secteurs de la société, qui soutiennent les programmes d’enseignement musical dans les écoles, et attirent l’attention sur l’importance de l’éducation en musique pour tous les jeunes au Canada. Pour plus d’information: Musique pour tous.Le gouvernement du Canada a accordé un financement de 80 000 $ à la coalition pour l’éducation en musique pour le Réseau des jeunes pour la musique, par l’entremise du programme «Les jeunes s’engagent» de Patrimoine canadien. Ce projet permet à plus de 300 000 jeunes de 7 à 30 ans de partout au Canada de participer à des événements liés à la musique en 2017-2018. En soutenant l’engagement des jeunes à travers la musique, le gouvernement du Canada offre aux jeunes Canadiens la possibilité de prendre part à une gamme d’activités visant à renforcer leur sentiment d’appartenance au Canada par le biais d’un engagement actif à la vie de leur communauté.