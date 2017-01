Culturel

Joujou Turenne en tournée dans les écoles de la Commission scolaire de langue française de l’île

Le 26 janvier 2017

La Coopérative d’intégration francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (CIF) est heureuse d’annoncer la tournée de Joujou Turenne dans toutes les écoles de la Commission scolaire de langue française du 30 janvier au 2 février 2017. Elle offrira également un spectacle ouvert au public le vendredi 3 février au cours d’une soirée entièrement gratuite au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown.Poète, chorégraphe, comédienne, récréologue, cette artiste multifacette abordera avec les élèves des thématiques telles que la coopération, l’inclusion et la diversité culturelle.La CIF est fière de pouvoir offrir une tournée complète qui permettra de sensibiliser les étudiants des 6 écoles francophones de l’Île. Voici le programme de la tournée :- Lundi 30 janvier : école Évangeline à Abram Village et École- Sur-Mer à Summerside.- Mardi 31 janvier : école Pierre Chiasson à De Blois et école Saint Augustin à Rustico- Jeudi 2 février : école la Belle-Cloche à Fortune et François-Buote à Charlottetown- Vendredi 3 février : 5 à 7 au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à CharlottetownJoujou Turenne est une artiste canadienne originaire d’Haïti, humaniste et une amoureuse des mots. Elle façonne sa parole pour parler d’amour, d’amitié, de liberté, de dignité, de cultures, d’humour, de passion. Elle écrit ses propres contes poétiques et les met en scène avec énergie. Depuis 30 ans et ses débuts à Montréal, Joujou Turenne a tourné partout au Canada, en France, en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du sud. Elle a régulièrement fait entendre sa parole lors des assemblées générales annuelles de l’UNESCO.Marlyse Anakeu, coordonnatrice des activités de sensibilisation et d’intégration à la CIF, est ravie que Joujou Turenne ait accepté « de mettre son talent au service des valeurs qui tiennent à coeur » à l’organisme d’accueil des nouveaux arrivants francophones.