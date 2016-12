Culturel

Un Noël acadien de par chez nous

Le 22 décembre 2016

La foule a été très impressionnée par les deux jeunes fils de Caroline et Rémi, Riel et Benoit que l’on voit sur la photo avec leur grand-maman Jeannita Bernard (à droite) et leur maman juste après l’un des numéros auxquels ils ont participé.





Louise Arsenault, Caroline Bernard, Patricia Richard, Marcella Richard et Rémi Arsenault durant le spectacle «Un Noël acadien de par chez nous».Comme c’est devenu une tradition, Caroline Bernard, sa mère Jeannita et leurs amis musiciens et chanteurs, Wayne Robichaud, Marcella et Patricia Richard, Louise Arsenault et Rémi Arsenault ont livré un merveilleux spectacle le dimanche 18 décembre au Village musical acadien à Abram-Village à l’occasion des Fêtes de Noël.Il y a eu beaucoup de surprises tout au long de la soirée. Par exemple, les deux fils de Caroline et Rémi sont venus se joindre au groupe pour quelques numéros. Riel, 6 ans, a joué de la batterie avec beaucoup d’assurance, tandis que Benoit, 3 ans, a joué les cuillères. Les gens dans la salle ont offert une ovation à ces deux jeunes qui seront certainement des musiciens plus tard dans la vie.Jeannita Bernard, la mère de Caroline et la grand-maman de ces deux petits, s’est dite très fière de partager l’estrade avec sa fille et ses petits-fils. «Je me considère tellement chanceuse d’avoir cette opportunité», a-t-elle indiqué.Léonie Richard, la mère de Marcella et Patricia Richard a aussi participé dans quelques numéros.Trois excellentes voix, Emily et Leah McIsaac et Mia Bernard, toutes de la région Évangéline ont aussi partagé l’estrade avec les autres musiciens. À noter que les trois jeunes filles ont aussi prêté leurs voix aux harmonies du nouveau CD de Jeannita Bernard, «Pays de rêves».Pour revenir aux musiciens et musiciennes de la soirée, comme à l’habitude, les gens ont vraiment apprécié le talent de ces artistes. En plus, on a offert des numéros spéciaux. L’un était Alvin et les Chipmunks, dont les rôles très comiques étaient joués par Marcella et Patricia Richard ainsi que Caroline Bernard. Wayne Robichaud a agi comme animateur dans ce numéro qui a amusé la foule.Un autre numéro était inspiré de «Band of Angels», ce que l’on peut aussi décrire comme de la musique Negro spiritual –Gospel. Quelle énergie a été mise dans ce numéro présenté par les quatre dames, Caroline Bernard, Marcella et Patricia Richard, dans des costumes de religieuses, ainsi que Louise Arsenault dans le rôle de l’ange.Des gigueuses, il y en a eu. Alexandra Mitchell et Lydia Arsenault ont présenté un numéro durant le spectacle ainsi que les trois sœurs, Sandy, Alice et Tracy, qui sont les trois filles de Jeanette et Junior Arsenault d’Abram-Village. Par après, on a ajouté Keera, la fille de Sandy, Krista Gallant et Britney Arsenault, ainsi que Leah, la petite-fille de Tracy.Ce concert de Noël, présenté devant une salle comble, a été un grand succès. Même le père Noël a fait une apparition pour distribuer des cannes en bonbon aux enfants qui étaient très nombreux au spectacle familial.Lydia Arsenault et Alexandra Mitchell dans un numéro de danse.Dans ce numéro inspiré de la musique Negro spiritual, de gauche à droite, Louise Arsenault, l’ange tout en blanc, Patricia Richard, Marcella Richard et Caroline Bernard déguisées en religieuses.Dans le numéro des Chipmunks, voici, de la gauche, Patricia Richard, Marcella Richard et Caroline Bernard.Leah et Emily McIsaac ainsi que Mia Bernard, ont chanté, en plus de prêter leurs voix pour des harmonies.