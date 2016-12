Culturel

112 Accords en spectacle

Le 20 décembre 2016

(M.E.) Des spectacles du groupe 112 Accords avaient lieu dans la région Évangéline et à Prince-Ouest le 11 décembre dernier. Les six filles de ce groupe voyageront à Saint-Aubin-sur-Mer, en France, au mois d’août pour participer, en tant que groupe, aux festivités de La Semaine acadienne de cette région. Les revenus des spectacles aideront à assumer certaines dépenses que le groupe devra payer, tels que les billets d’avion. Sur la photo, on voit le groupe lors de la prestation au Centre Acadien de Prince-Ouest à DeBlois. De gauche à droite, on voit Colby Arsenault, Mélanie Arsenault, Janelle Arsenault, Britney Arsenault, Jenny Richard et Joceline LeBlanc. (Photo : Gracieuseté)