Communiqués de la province

Mises à niveau du système des permis de conduire

Le 7 décembre 2017

« Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard s’engage à fournir aux Insulaires les solutions les plus sécuritaires et pratiques en ce qui concerne la délivrance des permis de conduire et des cartes d’identité, a affirmé la ministre des Transports, de l’Infrastructure et de l’Énergie, Paula Biggar. Nous mettrons tout en œuvre pour que le déploiement du nouveau système perturbe le moins possible. »





Les mises à niveau nécessaires à la production de nouveaux permis de conduire et cartes d'identité plus sécuritaires seront bientôt effectuées aux bureaux d'Accès Î.-P.-É. d'Alberton, de Tignish et de Wellington ce vendredi 8 décembre. Par conséquent, ceux et celles ayant besoin d'un nouveau permis de conduire ou une nouvelle carte d'identité ou encore un duplicata ce jour-là, devront se rendre au bureau d'Accès Î.-P.-É. d'O'Leary ou de Summerside. Les permis de conduire peuvent être renouvelés jusqu'à cinq mois avant leur expiration, au tarif de renouvellement habituel, sans frais supplémentaires.Même si les Insulaires se rendront encore à un centre Accès Î.-P.-É. pour acheter un permis de conduire ou une carte d’identité, ils recevront maintenant leurs cartes par la poste dans un délai de 14 jours. Ils obtiendront un reçu au comptoir de service qui pourra servir de permis temporaire pendant 30 jours. Il sera aussi possible d’utiliser le permis ou la carte qu’ils ont déjà (si c’est le cas) jusqu’à l’arrivée de leur nouvelle pièce d’identité.Les mises à niveau ont été effectuées au bureau d’O’Leary en novembre. Pour ce qui est des autres bureaux d'Accès Î.-P.-É., soit Summerside, Charlottetown, Montague et Souris, les mises à niveau se feront au cours de la fin de semaine et ne devraient pas causer d'interruptions de service.Pour obtenir plus d'information sur les nouveaux permis de conduire à l'Île-du-Prince-Édouard, visitez le www.princeedwardisland.ca/secureID