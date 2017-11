Communiqués de la province

La saison touristique de l’Île de 2017 bat encore un record

Le 23 novembre 2017

« L’élan que nous constatons dans l’industrie touristique surprend beaucoup de gens et en dit beaucoup sur le travail incroyable accompli par les exploitants, les groupes de l’industrie et la population générale pour faire de notre province une destination touristique de choix, a déclaré le ministre du Développement économique et du Tourisme, Heath MacDonald. Nous ne devons cependant pas nous reposer sur nos lauriers. Pour favoriser la durabilité de l’industrie à l’avenir, nous devons continuer de faire prospérer l’Île et l’industrie touristique – en nous entraidant, en travaillant fort et en poursuivant nos rêves. »





La saison touristique de 2017 a su prouver une fois de plus l’importance vitale que l’industrie présente pour l’économie provinciale, l’emploi et les entrepreneurs locaux. Les chiffres dévoilés par Tourisme Î.-P.-É. aujourd’hui montrent des dépenses et des visites records pour la quatrième année consécutive. Plus de 1,5 million de visiteurs ont dépensé 447 millions de dollars à l’Île, ce qui représente une augmentation de 5 % du nombre de visiteurs et une hausse de 3,3 % des dépenses.Pratiquement tous les secteurs de l’industrie et toutes les régions de la province ont vu des améliorations lorsqu’on les compare à 2016. Certaines des augmentations les plus impressionnantes concernent le nombre de nuitées vendues dans les terrains de camping, les visites dans les musées et les sites du patrimoine, ainsi que les entrées au Parc national de l’Île-du-Prince-Édouard. Pour la première fois de son histoire, la province dépassera probablement un million de nuitées avant la fin de l’année.Pour aider à soutenir l’élan record en tourisme, le gouvernement provincial et l’industrie collaborent pour développer de nouveaux produits, saisir les marchés émergents et trouver de nouvelles façons de gérer et de surveiller l’industrie.Une bonne partie de ce travail suit les recommandations de Vision 2021, la stratégie quinquennale pour l’industrie du tourisme dévoilée par la Tourism Industry Association of Prince Edward Island (TIAPEI) en 2016.« Le gouvernement s’est montré très réceptif aux recommandations contenues dans le document de stratégie, et a travaillé de près avec l’industrie tout au long du processus, a indiqué Robert Jourdain, président de la TIAPEI. Nous constatons l’émergence de nouveaux produits expérientiels, culinaires, autochtones et d’aventure douce, et nous trouvons encourageants les efforts de la province qui visent à mieux aligner les activités de gestion au sein de l’industrie en vue d’accroître la collaboration et de minimiser le dédoublement d’efforts. »