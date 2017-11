Communiqués de la province

Conseil consultatif sur la réduction de la pauvreté

Le 22 novembre 2017

Le Conseil consultatif sur la réduction de la pauvreté de l’Île-du-Prince-Édouard sera chargé de conseiller et d’assister le gouvernement lors de l’élaboration d’une stratégie concertée de réduction de la pauvreté pour l’Î.-P.-É. Une initiative du ministère des Services à la famille et à la personne, la mise au point de la stratégie inclura la participation active des ministères, des partenaires des administrations municipales, des organismes communautaires et de services, des organisations non gouvernementales, de la communauté des affaires et des Insulaires intéressés. La stratégie sera axée sur le logement, l’alimentation et l’emploi.Les membres du Conseil présenteront divers points de vue et expériences, et veilleront ainsi à ce que le gouvernement comprenne pleinement et considère les multiples facteurs qui contribuent à la pauvreté à l’Î.-P.-É. De plus, le Conseil tentera d’identifier et de cibler des mesures pouvant être adoptées à court terme.L’élaboration de la stratégie permettra de reconnaître et d’approfondir les connaissances, les capacités et la compassion des Insulaires d’un bout à l’autre de la province, tout en reconnaissant les nombreux organismes sans but lucratif, organisations non gouvernementales et organismes de services qui jouent un rôle important en appuyant régulièrement les personnes, les familles et les communautés. À l’aide d’un processus d’engagement, la stratégie sera mise au point en collaboration avec ces groupes et individus, ainsi qu’avec les dirigeants du secteur privé et de celui des entreprises, en plus des partenaires des administrations municipales.Le Conseil sera composé d’un minimum de huit membres communautaires qui apportent diverses perspectives et expériences vécues liées à la pauvreté.- La capacité de représenter une ou plusieurs des diverses perspectives suivantes :- Expérience vécue de faible revenu / d’exclusion sociale- Incapacité- Rural / urbain, d’un bout à l’autre de l’Î.-P.-É.- Municipal- Entreprise / employeur- Fournisseur de service aux personnes qui vivent une situation de faible revenu / d’exclusion sociale- Autochtone- Communauté acadienne et francophone-Universitaire- Nouvel arrivantLes membres du Conseil sont nommés par le ministre des Services à la famille et à la personne, et les nominations sont approuvées par le Conseil exécutif.​Vous ne recevrez aucune rémunération pour assister aux réunions. Vos frais de déplacement et les coûts associés aux dispensateurs de soins (garde d’enfants ou soins aux personnes âgées) seront couverts lorsque vous assistez à une réunion.Le Conseil se réunira toutes les 4 à 6 semaines durant la phase de mise au point de la stratégie, qui devrait être terminée d’ici le début de l’automne 2018. Le président peut convoquer des réunions supplémentaires.Si vous voulez faire partie d’un organisme, d’un conseil ou d’une commission (OCC) du gouvernement provincial, vous pouvez soumettre votre candidature en ligne par l’entremise de Contribuons à l’Î.-P.-É.Si vous avez des questions au sujet du processus de demande ou souhaitez obtenir de l’aide pour préparer une demande, veuillez communiquer avec Mary Acorn (analyste des programmes au sein du ministère des Services à la famille et à la personne) au 902-368-6185 ou à l’adresse(link sends e-mail).