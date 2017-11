Communiqués de la province

Les rénovations de l’école La-Belle-Cloche sont presque terminées

Le 14 novembre 2017

« Les résidents de l’est de l’Î.-P.-É. auront bientôt un meilleur accès aux programmes scolaires de langue française qui permettront aux élèves d’apprendre la langue, et dans la langue, de dire le ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Jordan Brown. Cette magnifique nouvelle installation permettra aux résidents d’avoir accès à la langue et à la culture françaises et à l’école d’avoir l’espace nécessaire pour pouvoir offrir sa programmation. »





des salles de classe nouvelles et améliorées, un laboratoire de sciences, un local d’économie familiale, une salle de classe et un espace pour les métiers;

un terrain de sports et de jeu pour les groupes scolaires et communautaires;

un gymnase, des vestiaires et des remises pour les groupes scolaires et communautaires;

de nouveaux espaces pour l’intervention préventive en lecture-écriture, les ressources et l’éducation inclusive;

une salle multifonctionnelle, une estrade et une cuisine;

un ascenseur;

une bibliothèque et une salle de musique avec des salles de répétition;

des espaces de bureau;

des espaces pour les services de garde et les bureaux communautaires;

une boutique communautaire;

une voie pour les autobus et un terrain de stationnement;

une centrale de chauffage et un système de ventilation.

Les enseignants et le personnel se préparent à accueillir les élèves de la maternelle à la 12e année dans le nouveau centre scolaire-communautaire francophone de Rollo Bay au début de l’année 2018.L’installation d’une superficie de 45 000 pieds carrés se trouve sur le site de l’ancienne école de Rollo Bay qui est en train d’être rénovée pour accommoder une école (M-12) de 100 à 150 élèves. Elle inclura également des espaces communautaires pour le centre de la petite enfance, des programmes après-classe, des locaux pour des rencontres sociales, un théâtre et une cuisine.Le coût total du projet s’élève à 9,15 millions de dollars, le ministère fédéral du Patrimoine canadien y contribuant 2,44 millions de dollars.L’école M-12 est actuellement située dans l’ancienne école élémentaire de Fortune construite en 1960. Dans la nouvelle installation, le personnel pourra offrir des cours de niveau secondaire comme l’économie familiale, les arts industriels et les métiers. Les élèves auront aussi accès à une salle de musique et à une bibliothèque.Grâce aux nouveaux espaces, le centre de la petite enfance pourra offrir un programme complet aux enfants âgés de 0 à 5 ans et les introduire à la langue et à la culture françaises dès la naissance.Parmi les nouveaux locaux et services, mentionnons :