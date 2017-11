Communiqués de la province

Reconnaissance du comité des terres publiques de Bonshaw Hills par un groupe d’urbanistes

Le 8 novembre 2017

« C’est pour nous un grand honneur de recevoir cette marque de reconnaissance. Les membres du sous‑comité ont investi beaucoup de temps dans la réalisation du plan pour le parc, de souligner Megan Harris, coprésidente du sous‑comité des terres publiques de Bonshaw Hills. Nous avons tenté de respecter la vision de maintenir un juste équilibre entre la vie active de plein air, l’éducation à la nature et la santé écologique du magnifique paysage forestier de l’Île. Nous espérons que ce prix montre que nous avons peut‑être atteint cet objectif. »





Document d’information

Dans le cadre d’un partenariat avec Cycling PEI, plus de 26 kilomètres de sentiers polyvalents ont été aménagés dans le parc, ainsi qu’un terrain de jeu naturel.

Comme le recommandait le comité, le terrain du parc est protégé en vertu de la Natural Areas Protection Act (loi sur la protection des aires naturelles).

La Prince Edward Island Association of Planners a reconnu le travail des membres de comité qui ont contribué à la création du nouveau parc provincial Bonshaw Hills.Dans le cadre de la Journée mondiale de l’urbanisme célébrée aujourd’hui, l’Association a décerné le prix du bâtisseur communautaire Murray Pinchuk 2017 au sous‑comité des terres publiques de Bonshaw Hills.Les coprésidents du sous-comité, Brian Thompson et Megan Harris, ont accepté le prix reconnaissant les efforts des membres pour créer un parc provincial populaire et établir un plan de gestion des terrains du parc.« La Prince Edward Island Association of Planners tient à souligner le travail fait par tous les groupes méritants proposés cette année envers l’amélioration de l’environnement bâti et du milieu naturel de la province, de dire Alex Forbes, président de l’Association. Cette année, nous reconnaissons le sous‑comité des terres publiques de Bonshaw Hills pour son travail visant à créer un parc dont bénéficieront les familles de l’Île actuelles et futures. »Le prix du bâtisseur communautaire Murray Pinchuk souligne la norme d’excellence la plus élevée concernant le développement communautaire dans les secteurs public et privé. Cela peut comprendre l’excellence dans la prestation de services continus, la conception d’un site novateur ou accessible, la promotion de la planification de l’utilisation des terres dans la collectivité ou toute autre réalisation exemplaire rehaussant l’interaction entre les gens et leur environnement.Depuis décembre 2012, les 16 membres du comité des terres publiques de Bonshaw Hills, qui représentent divers organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, ont orienté l’aménagement et la protection des précieuses terres publiques dans la région de Bonshaw.En octobre 2013, le comité a présenté un rapport intitulé Recommandations à l’égard de la conservation des terres publiques de Bonshaw à New Haven, qui contient 20 recommandations au gouvernement sur la protection et la gestion à long terme des terres écologiquement vulnérables dans la région de Bonshaw Hills.Depuis janvier 2014, un sous‑comité s’emploie à mettre en œuvre plusieurs des recommandations du rapport, notamment la création d’un parc de 600 acres accessible à l’année qui établit des liens entre Strathgartney et Bonshaw (voir la carte ci‑dessous).Pourquoi le choix s’est-il arrêté sur le comité?Le projet a été retenu pour ce prix en raison de l’envergure et de la portée du plan de gestion qui décrit une gamme de valeurs et d’objectifs généraux, et de la qualité du processus de mise en œuvre. Le plan de gestion démontre comment il est possible de planifier et d’effectuer un exercice visant plusieurs objectifs. La popularité du parc témoigne de l’équilibre atteint pour offrir des possibilités de loisirs à l’ensemble de la collectivité tout en protégeant une grande aire naturelle.