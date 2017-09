Communiqués de la province

Services de santé mentale sans rendez-vous pour Charlottetown et le comté de Prince

Le 22 septembre 2017

« Comme tout autre problème médical, la santé mentale peut exiger une attention et des soins professionnels immédiats, de dire le ministre de la Santé et du Mieux-être, Robert Henderson. En tant que gouvernement, nous savons qu'il est critique de donner, en temps opportun, l'accès aux services de santé mentale à ceux qui en ont besoin. En élargissant la portée des cliniques de santé mentale à Charlottetown, nous éliminons les obstacles associés aux listes d'attente et à l'accès aux soins et nous offrons un endroit sécuritaire et accessible qui permet d'améliorer les résultats en matière de santé mentale et le bien-être général des Insulaires. »





Une clinique de santé mentale sans rendez-vous est maintenant ouverte à Charlottetown et d'autres cliniques s'ajoutent à celles du comté de Prince afin que les Insulaires aient un meilleur accès aux services de santé mentale.Semblable à celles du comté de Prince, la clinique sans rendez-vous de Charlottetown aide les Insulaires à composer avec l'anxiété, la dépression et autres problèmes de santé mentale. Elle se trouve dans le Centre Richmond (1, rue Rochford) et est ouverte les mardis et les jeudis de 10 h à 16 h. Ni rendez-vous ni aiguillages ne sont nécessaires.Les gens qui se rendent à la clinique sans rendez-vous peuvent consulter un thérapeute certifié en santé mentale communautaire pendant un maximum d'une heure. Les séances mettent l’accent sur les besoins, les désirs et les forces du client. À la fin de la séance, le client recevra un sommaire écrit de sa discussion avec le thérapeute ainsi que des suggestions ou des recommandations, y compris un aiguillage aux services offerts par la Division de la santé mentale communautaire.Il y aura aussi un plus grand nombre de cliniques de santé mentale sans rendez-vous dans le comté de Prince : une nouvelle clinique au Centre de santé de Lennox Island les mercredis de 9 h à 15 h et une autre clinique les jeudis à Summerside (hôpital du comté de Prince) de 10 h à 18 h.« Nous avons constaté l'impact positif que les cliniques de santé mentale sans rendez-vous dans d'autres endroits de la province ont sur les Insulaires et leurs familles et nous voulons nous en inspirer pour pouvoir aider plus d'Insulaires à obtenir de l'appui en santé mentale, et ce dans la région de Charlottetown, de dire la gestionnaire des services de santé mentale communautaire, Shirley Cole. Le service de consultation sans rendez-vous offre des services de santé mentale professionnels essentiels en temps voulu aux gens qui ne sont pas en situation de crise. Pour de nombreuses gens, une séance dans une clinique sans rendez-vous peut avoir un impact considérable, parce que souvent, tout ce dont elles ont besoin, c'est de parler avec quelqu'un. »Plus de 230 Insulaires obtiennent des services de santé mentale aux cliniques hebdomadaires sans rendez-vous dans le comté de Prince (à Summerside et à O'Leary à l'école Westisle High) depuis qu'elles ont ouvert leurs portes.Les Insulaires qui veulent obtenir davantage d’information sur les services offerts en santé mentale , y compris les cliniques sans rendez-vous, sont invités à consulter le healthpei.ca/santementale ou à communiquer avec le bureau des services communautaires en santé mentale de leur localité. Cependant, toute personne en état de crise ayant besoin d’une intervention immédiate en santé mentale devrait se rendre au service d’urgence de sa localité ou composer le 1-800-218-2885 pour joindre la Ligne d’écoute de l’Î.-P.-É.