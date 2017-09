Communiqués de la province

Retour du sommet de la jeunesse le mois prochain

Le 14 septembre 2017

l’écart entre les études et un emploi sûr;

l’engagement et la citoyenneté des jeunes;

les nouveaux arrivants et la diversité;

les propos actuels et les attitudes prévalentes;

les enjeux fondamentaux et les soutiens sociaux pour les jeunes Insulaires; et

les infrastructures de l’Île.

Le sommet provincial de la jeunesse YDAY, événement d’une journée complète, sera de retour le mois prochain. L’objectif du sommet sera de transformer les idées en mesures concrètes afin de façonner l’avenir de l’Île-du-Prince-Édouard.Plus de 170 personnes ont participé au sommet YDAY de 2016 en vue de définir les problèmes qui ont une incidence sur les jeunes de l’Île. Lors du sommet YDAY de 2017 – qui aura lieu au collège communautaire Holland College à Charlottetown le 27 octobre – les participants proposeront des solutions aux problèmes soulevés l’an dernier. Les jeunes de 16 à 34 ans sont encouragés à s’inscrire au www.ypei.ca/yday d’ici le 6 octobre.Depuis l’année dernière, le Conseil jeunesse pour l’avenir s’est rencontré mensuellement pour donner des conseils et formuler des recommandations sur les politiques et programmes provinciaux. Ce conseil de 12 personnes a aidé à planifier le sommet YDAY de cette année et y jouera un rôle actif.« Le Conseil jeunesse pour l’avenir est heureux de participer à YDAY, que ce soit au niveau de l’organisation de l’événement ou en tant que participants, de dire Nicole Mountain, membre du Conseil jeunesse pour l’avenir et de YDAY. Notre conseil représente tous les jeunes de l’Î.-P.-É., alors cette journée est extrêmement avantageuse pour nous. Cela nous permettra de générer des idées et d’écouter un grand nombre de jeunes nous parler des enjeux auxquels ils sont confrontés et des changements qu’ils veulent voir. En participant à YDAY, les jeunes de l’Île auront la chance de s’adresser à nous en tant que conseil et de nous faire part de leurs idées. »Voici certains des thèmes soulevés lors du sommet YDAY de 2016 :Sally Ng, directrice générale de The Triple Effect, animera le sommet YDAY de 2017. Elle travaille localement et d’un bout à l’autre du Canada en vue de créer un environnement de collaboration et de créativité, tout en se spécialisant dans le démarrage du développement communautaire, l’innovation des entreprises et l’accompagnement technologique.Madame Ng mènera des exercices de groupe ainsi que des discussions pendant la première moitié de la journée. Durant la deuxième moitié, Robyn Tingley, auteure de The 10 Essentials for the Motivated Millenial s’adressera aux participants, et Island Advance animera un groupe de discussion avec des experts du domaine de l’entrepreneuriat. Il est possible d’obtenir des mises à jour sur le sommet YDAY sur Facebook ( www.facebook.com/peiyday ) et Twitter ( www.twitter.com/ydaypei ).YDAY bénéficie du soutien du gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, par l’intermédiaire du ministère de la Main-d’œuvre et des Études supérieures, du Holland College, de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, d’Island Advance et de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.