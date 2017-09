Communiqués de la province

Des agriculteurs de l’Île accueilleront le public lors de la Journée portes ouvertes à la ferme

Le 13 septembre 2017

Encore une fois cette année, des agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard accueilleront une foule de visiteurs pour leur faire découvrir les nombreuses contributions des fermes locales à l’industrie agricole canadienne. Le dimanche 17 septembre, les Insulaires pourront prendre part à la Journée portes ouvertes à la ferme en visitant de nombreux sites désignés dans toute la province.Des exploitations agricoles de toutes sortes participeront à l’activité. Les visiteurs pourront donc se renseigner sur la culture de bleuets, de pommes de terre et d’autres légumes; l’élevage de moutons, de bœufs et de volailles; les produits laitiers; les abeilles et leur miel; la production d’aliments biologiques; ainsi que les activités des vergers et des fermes mixtes. Les organisateurs ont aussi collaboré avec la PEI Woodlot Owners Association pour ajouter trois terrains boisés à la liste d’endroits à visiter. Les agriculteurs montreront comment fonctionne leur exploitation, répondront aux questions des visiteurs et leur donneront un aperçu de ce qu’est la vie à la ferme à l’Île-du-Prince-Édouard. La Journée portes ouvertes à la ferme invite les gens de tout âge à venir découvrir d’où vient leur nourriture et se renseigner sur les nombreuses exploitations agricoles qui la produisent.On peut consulter la liste complète des fermes participantes sur le site Web du Comité pour la sensibilisation à l’agriculture de l’Î.-P.-É. à www.peiagsc.ca/openfarmday • Les journées portes ouvertes aux fermes du Canada atlantique sont financées en partie par Cultivons l’avenir 2, le cadre stratégique agricole quinquennal (2013-2018) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.• Le Canada atlantique compte plus de 8 500 exploitations agricoles, et on y recense plus d’un million d’hectares de terres agricoles.• L’année dernière, quelque 5 500 personnes ont visité les 29 exploitations agricoles de l’Île-du-Prince-Édouard qui participaient à la Journée portes ouvertes à la ferme.« La Journée portes ouvertes à la ferme est l’occasion parfaite pour les gens de jaser avec nos agriculteurs et de faire l’expérience de la vie à la ferme. J’encourage les gens à venir découvrir tous les produits de qualité qui, grâce aux agriculteurs et aux familles agricoles de l’Île, se trouvent sur nos tables et dans des cuisines partout au monde. »- L’honorable Lawrence MacAulay, ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada« Les agriculteurs de l’Île-du-Prince-Édouard travaillent avec acharnement et font preuve d’innovation pour accomplir de grandes choses dans la plus petite province du Canada. J’invite tous les Insulaires à prendre part à la Journée portes ouvertes à la ferme pour voir d’où vient leur nourriture, se renseigner sur la production alimentaire et parler aux gens qui, chaque jour, attestent le cœur vaillant de l’Île. »- Alan McIsaac, ministre de l’Agriculture et des Pêches de l’Île-du-Prince-Édouard« À l’Île-du-Prince-Édouard, la Journée portes ouvertes à la ferme permet aux agriculteurs de présenter leurs activités agricoles et de sensibiliser les gens à leur industrie. Les activités de la journée visent à faire découvrir la vie à la ferme tout en assoyant la confiance des consommateurs à l’égard de l’industrie agroalimentaire. »- Bernadette Forrester, présidente, Comité pour la sensibilisation à l’agriculture de l’Î.-P.-É.