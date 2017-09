Communiqués de la province

Invitation à donner son point de vue sur la révision du salaire minimum

Le 11 septembre 2017

« Le gouvernement s'engage à écouter les commentaires des Insulaires et à travailler avec la communauté des affaires, alors j'ai hâte de voir les recommandations du Conseil des normes d'emploi au cours des prochains mois, a exprimé le ministre de la Main-d'oeuvre et des Études supérieures, Sonny Gallant. Le gouvernement s'assurera de signaler suffisamment à l’avance toute augmentation du salaire minimum. »





Les Insulaires sont invités à donner leur point de vue sur la révision annuelle du salaire minimum. Le salaire minimum à l'Île-du-Prince-Édouard est actuellement 11,25 $ l'heure, soit le plus élevé au Canada atlantique. Chaque année, le Conseil des normes d'emploi examine le taux du salaire minimum. Les détails sur comment donner son point vue se trouvent à l'adresse suivante : https://www.princeedwardisland.ca/en/information/workforce-and-advanced-learning/minimum-wage-review Le Conseil des normes d'emploi formule des recommandations sur le taux du salaire minimum en fonction des facteurs économiques dans la province et des commentaires du public et des intervenants.Le salaire minimum à l'Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 38 pour cent depuis 2008. Par comparaison, l’inflation a augmenté de 11 pour cent pendant la même période.