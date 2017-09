Communiqués de la province

Atteinte d’un autre sommet record en juillet dans le secteur du tourisme grâce aux campeurs

Le 8 septembre 2017

La gérante du camping KOA de Cornwall, Mme Donna Sentner, commence à peine à reprendre son souffle après une saison de camping fort occupée qui la place à l’avant-scène d’un autre mois de juillet record pour l’Île-du-Prince-Édouard.Elle n’est pas seule. Selon des chiffres publiés aujourd’hui par le gouvernement provincial, les campings d’un bout à l’autre de la province ont joué un rôle majeur dans cette croissance. Près de 124 000 nuitées de camping ont été vendues au cours du mois, une augmentation de 12,2 pour cent comparativement au mois de juillet 2016.« Le climat très agréable de juillet, le taux relativement faible du dollar canadien, les célébrations du 150e anniversaire du Canada, ainsi que le formidable produit que nous offrons aux visiteurs que nous accueillons à l’Île ont contribué au succès de cette année phare pour notre établissement, a affirmé Mme Sentner. Les Canadiens ont choisi de voyager au Canada cette année, et nous avons profité de la situation. »Le nombre impressionnant de campeurs a contribué à la hausse de nuitées de 5,3 pour cent comparativement au mois de juillet l’année dernière.Le pont de la Confédération et l’aéroport de Charlottetown ont également enregistré des records en juillet, avec des augmentations de 2,5 et de 9,9 pour cent respectivement, par rapport à juillet 2016. Northumberland Ferries a rapporté un gain de 26,9 pour cent après que les problèmes mécaniques de 2016 ont réduit le nombre de services quotidiens de traversier.Bien que les parties de golf affichent une diminution de 4,9 pour cent, le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard et le site patrimonial Green Gables ont enregistré des hausses importantes comparativement à la saison dernière, soit 53,8 et 37,9 pour cent respectivement. Les sites patrimoniaux de l’Île ont également observé une hausse de 11,8 pour cent du nombre de leurs visiteurs.« Grâce à nos novateurs et laborieux exploitants d’entreprises touristiques, nous sommes optimistes que la forte saison se poursuivra, a déclaré Heath MacDonald, ministre du Développement économique et du Tourisme. Le Festival des saveurs d’automne, le Festival international des fruits de mer de l’Île-du-Prince-Édouard et un flot continu de réunions et de congrès au cours des mois de septembre et d’octobre démontrent pourquoi notre Île est si formidable – nous surprenons les gens avec ce que nous avons à offrir, et nous le faisons bien. »Le tourisme est un secteur primaire à l’Île-du-Prince-Édouard et un moteur déterminant du développement économique qui fournit plus de 7 700 emplois directs et contribue environ 430 millions de dollars à l’économie provinciale.On peut accéder au rapport complet à l'adresse