Communiqués de la province

Les écoles sont prêtes à accueillir de nouveaux élèves d’immersion en français

Le 8 décembre 2017

À compter de cette année, plus de 400 élèves de l’Île auront l’occasion de participer à des programmes d’immersion en français aux écoles West Kent Elementary et Birchwood Intermediate.Au cours de l’été, on a préparé des salles de classe, commandé du matériel et embauché des enseignants afin d’accueillir 165 nouveaux élèves en immersion hâtive à l’école West Kent et 240 nouveaux élèves en immersion continue et tardive à l’école Birchwood Intermediate.« Nous sommes heureux d’offrir ces nouveaux points d’accès pour l’immersion en français plus près de la maison et de créer des occasions pour développer la culture française dans un plus grand nombre d’écoles de la province, de dire le ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Doug Currie. Grâce à l’appui formidable du personnel au cours de l’été et à la somme de 58 000 $ en nouveaux fonds pour l’achat de matériel de lecture et de littératie, nous pourrons offrir des programmes d’immersion en français de grande qualité dans les écoles de West Kent et de Birchwood. »Ces nouveaux fonds ont été utilisés pour acheter du matériel en français pour les bibliothèques scolaires, les bibliothèques de classe et les laboratoires de littératie. Il comprend des romans et des oeuvres non romanesques, 30 Chromebooks pour appuyer les manuels numériques de sciences à l’intermédiaire, des livres et ressources pour différents niveaux pour l’instruction en littératie individualisée ou en petits groupes et des ressources d’apprentissage professionnelles.Plus de 40 000 $ ont été investis dans le nouveau programme d’immersion en français à l’école West Kent pour répondre aux besoins des élèves de M-6 qui reçoivent de 75 à 90 pour cent de leur instruction en français. L’école West Kent accueillera 11 nouveaux enseignants d’immersion en français cette semaine.Plus de 16 000 $ ont été investis pour l’école Birchwood Intermediate qui accueillera 100 nouveaux élèves en immersion continue, 140 élèves en immersion tardive et neuf nouveaux enseignants d’immersion en français cet automne. Les élèves à l’intermédiaire reçoivent 50 pour cent de leur instruction en français en immersion continue et 75 pour cent en immersion tardive.