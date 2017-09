Communiqués de la province

Apport du public sollicité au sujet de la réglementation relative au cannabis

Le 1er septembre 2017

Le gouvernement provincial souhaite obtenir le point de vue des Insulaires au sujet la réglementation relative au cannabis à l’Île-du-Prince-Édouard. En avril 2017, le gouvernement fédéral a déposé la Loi sur le cannabis, laquelle – si elle est adoptée par le Parlement – permettra de légaliser et de réglementer le cannabis au Canada d’ici juillet 2018. Bien que la légalisation du cannabis soit une décision du gouvernement fédéral, des domaines importants de responsabilité relèveront de la compétence provinciale.De façon à ce que la légalisation du cannabis s’effectue en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur des Insulaires, le gouvernement demande à la population de se prononcer sur la manière d’aborder la légalisation du cannabis afin de tenir les jeunes loin des drogues, de protéger la santé publique, et de promouvoir la sécurité sur les routes, en milieu de travail et dans les lieux publics.À compter de maintenant jusqu’à la fin septembre, les Insulaires sont invités à donner leurs avis en participant à un sondage en ligne ou en présentant un mémoire, également en ligne, à l’adresse suivante : https://www.princeedwardisland.ca/fr/service/se-prononcer-reglementation-relative-au-cannabis . De plus, le sondage sera disponible dans les centres Accès Î.-P.-É. à partir de la semaine du 4 septembre 2017.La province cherche à obtenir l’avis des Insulaires sur les sujets suivants :• l’âge légal,• les lieux de vente du cannabis,• l’utilisation du cannabis en public,• la culture du cannabis à domicile,• la sécurité routière,• les conséquences économiques,• l’éducation du public.La rétroaction obtenue servira à orienter la prise de décision concernant la légalisation du cannabis à l’Île-du-Prince-Édouard.