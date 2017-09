Communiqués de la province

De nouveaux dispositifs de sécurité pour réduire le dépassement des autobus scolaires

Le 1er septembre 2017

Des dispositifs de sécurité sur les tout nouveaux autobus scolaires qui prendront la route cet automne contribueront à réduire le nombre de dépassements de voitures lorsqu’un autobus effectue un arrêt pour laisser les enfants y monter ou en descendre.Ces nouveaux autobus sont munis d’un bras d’arrêt tant à l’avant qu’à l’arrière. Il a été démontré dans d’autres provinces qu’un deuxième bras d’arrêt à l’arrière permet de réduire les incidents causés par les automobilistes qui effectuent un dépassement.« Nos autobus scolaires transportent ce que la province a de plus précieux, nos enfants, et la sécurité des 18 000 jeunes qui y montent à bord tous les jours doit demeurer notre préoccupation numéro un, a affirmé Doug Currie, ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture. Les nouveaux bras d’arrêt à l’avant et à l’arrière ajouteront un niveau de sécurité supplémentaire pour les enfants, et ces autobus effectueront leurs trajets sur des routes où est élevé le taux d’incidents en raison de dépassements. »Le gouvernement provincial a fait l’acquisition de trente nouveaux autobus scolaires au cours des deux dernières années au coût de trois millions de dollars. La province réalise des économies pouvant aller jusqu’à 15 000 $ par autobus grâce à une entente de soumission commune avec les autres provinces de l’Atlantique relativement aux autobus scolaires.Dans le cadre de son plan visant à réduire les émissions de carbone, la province explore actuellement un ensemble de nouvelles possibilités concernant le transport scolaire, dont les combustibles de remplacement.Alors que les élèves retournent à l’école le 7 septembre prochain, les automobilistes se doivent de porter une attention particulière aux autobus qui procèdent à l’embarquement et au débarquement des enfants.Les conducteurs circulant dans les deux directions doivent s’immobiliser lorsque les feux rouges d’un autobus scolaire arrêté clignotent. Les conducteurs doivent s’arrêter à une distance sécuritaire de l’autobus et ne pas poursuivre leur chemin tant que les feux n’ont pas cessé de clignoter et que l’autobus ne s’est pas remis en route.