Communiqués de la province

La #JournéeJapprends façonnera l’avenir de l’apprentissage

Le 29 août 2017

La toute première #JournéeJapprends à l’Île-du-Prince-Édouard aura lieu en septembre et permettra aux Insulaires d’échanger des idées sur l’avenir de l’apprentissage. « L’apprentissage se fait à tout âge et dans tous les milieux ‒ cela s’applique à nous tous. Nous voulons donc savoir de quelle façon les Insulaires voient leur propre apprentissage et l’apprentissage dans l'ensemble de nos collectivités », a déclaré Bonnie Stewart, membre du Conseil consultatif des partenaires en apprentissage. « Nous allons rassembler les gens pour échanger des idées, établir des liens et renforcer la capacité, en vue de nouer des collaborations d’apprentissage à long terme d’un bout à l’autre de la province. »Le Conseil consultatif des partenaires en apprentissage a été créé en janvier 2016 et a pour mandat d’offrir des conseils sur la meilleure façon de favoriser l’excellence en apprentissage et d’appuyer les apprenants à toutes les étapes de la vie, afin de promouvoir la prospérité et le bien-être à long terme de la province.Le Conseil organise la #JournéeJapprends, une journée complète et gratuite de discussions sur l’apprentissage. Le conférencier principal George Couros partagera les idées présentées dans son livre, The Innovator’s Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity.Divers conférenciers insulaires donneront une série de courtes présentations sur des initiatives d’apprentissage novatrices qui sont déjà en cours dans la province et qui nous transportent vers les apprentissages futurs à l’Île-du-Prince-Édouard. Les présentations seront diffusées en direct.À l’aide d’une méthodologie semblable à celle adoptée aux conférences de Georgetown et à YDAY l’automne dernier, les participants seront encouragés à exprimer leurs idées et à en discuter afin de définir l’apprentissage et l’éducation à l’Île-du-Prince-Édouard, de sorte à élaborer des plans d’action et des initiatives.« À la #JournéeJapprends, nous solliciterons vos points de vue et vos aspirations pour l’apprentissage dans tous les contextes, de la petite enfance jusqu’à l’âge de la retraite, a affirmé Bill Whelan, coprésident du Conseil consultatif des partenaires en apprentissage. La #JournéeJapprends vise à donner aux citoyens et aux collectivités le pouvoir de travailler avec les autres partenaires en apprentissage afin de trouver de nouveaux moyens novateurs de soutenir les apprenants. »La #JournéeJapprends aura lieu le samedi 30 septembre au centre pour l’engagement communautaire du Holland College à Charlottetown. Il est maintenant possible de s’y inscrire au http://www.princeedwardisland.ca/fr/service/inscription-a-journeejapprends.