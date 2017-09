Communiqués de la province

Le programme de tutorat d’été est maintenant offert à l’année

Le 29 août 2017

Le programme de tutorat d’été pour les enfants est l’une des raisons pour lesquelles Shaylyne Carver a passé un si bel été.Shaylyne fait partie des 700 élèves inscrits au programme, qui se termine ce vendredi. Dès l’automne, ce programme sera renommé Ready, Set, Learn! (À vos marques, prêts, apprenez!) et offert toute l’année de sorte à stimuler les élèves à apprendre de façon continue.« On lit, on écrit, on joue et on bricole, affirme Shaylyne, en parlant de son été au programme de tutorat. J’aime beaucoup ça, parce que c’est super le fun. »L’Alliance pour l’alphabétisation de l’Î.-P.-É. a tenu le programme de tutorat dans 21 bibliothèques publiques de la province pour favoriser l’alphabétisation et prévenir les pertes d’apprentissage au cours de l’été. Toutes les semaines en juillet et en août, plus de 20 tuteurs ont encadré 30 élèves chacun.« Lancé en 1998, le programme de tutorat d’été pour les enfants comptait 97 participants à ses débuts et a permis l’encadrement de 10 788 élèves à ce jour, a précisé Gina Hyson, directrice des programmes jeunesse à l’Alliance. Grâce au soutien de nos partenaires, ce programme devient maintenant Ready, Set, Learn! et comprendra des camps de jour durant toute l’année scolaire en plus du tutorat estival. Nous souhaitons ainsi contribuer à combler les besoins en soutien des élèves insulaires. »Ensemble, le ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture et celui de la Main-d’œuvre et des Études supérieures ont versé 41 500 $ à l’Alliance pour l’embauche de tuteurs et d’un coordonnateur.« Nos écoles et bibliothèques sont heureuses de s’associer à cet excellent programme, qui aide les enfants à acquérir de bonnes compétences en lecture et à bien se préparer à l'année scolaire, a déclaré le ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Doug Currie. L’une des choses qui témoignent du cœur vaillant de l’Île-du-Prince-Édouard, c’est la capacité des Insulaires à travailler ensemble à la réalisation de grandes choses. Transmettre à nos enfants de bonnes capacités de lecture est un geste puissant qui les aidera à réussir dans la vie. »Le programme Ready, Set, Learn! bénéficie aussi du soutien de Service Canada, de Centraide Î. P.-É., de Compétences Î.-P.-É., de Raise-a-Reader, de l’Association pour nouveaux arrivants au Canada de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Banque Royale du Canada. Leur contribution totalise près de 87 000 $.