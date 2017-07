Communiqués de la province

Un nouveau service d’autobus apporte les travailleurs et les visiteurs à la côte nord

Le 2 juillet 2017

Sandi Lowther sait qu’il est souvent difficile de pourvoir des postes clés dans le domaine touristique sur la côte nord de l’Île en raison de défis de transport.Mme Lowther et plusieurs autres propriétaires d’entreprise de la région de Cavendish ont collaboré avec le gouvernement provincial, Découvrir Charlottetown, Tourism Cavendish Beach et la municipalité de villégiature pour créer le City Beach Express. Ce service d’autobus permet de rendre le trajet entre Charlottetown et Cavendish plus abordable pour les travailleurs et les visiteurs. Le service fait l’aller-retour entre les deux endroits trois fois par jour.« Il y a beaucoup d’emplois disponibles, mais dans une région rurale où de nombreux résidents sont saisonniers, il n’y a pas suffisamment de gens pour pourvoir tous les postes », a expliqué Sandi Lowther, qui préside Tourism Cavendish Beach et possède plusieurs propriétés dans la région. « En raison du coût des déplacements, plus le lieu d’un emploi est éloigné, moins l’emploi est attirant. »L’horaire du City Beach Express a été conçu afin de permettre aux travailleurs de faire des quarts de travail le matin et en soirée et de pouvoir revenir chez eux après. Il y a des arrêts à divers endroits sur la côte nord et à Charlottetown afin que les voyageurs aient plusieurs options. Un aller-retour coûte 25 $. Toutefois, pour les employés des entreprises commanditaires, le coût n’est que de 10 $.« Les coûts associés aux déplacements peuvent avoir une grande incidence lorsqu’on choisit un emploi ou une destination d’un jour », a souligné le ministre du Développement économique et du Tourisme, Heath MacDonald. « En réduisant ces coûts pour les gens, nous permettons à des travailleurs de prendre des emplois dans une région où il n’aurait pas travaillé sinon. Le service est aussi utile pour les touristes qui veulent visiter la côte nord ou Charlottetown mais qui n’ont pas de véhicule. »« Faciliter l’aller-retour entre le travail et la maison pour les employés potentiels est un défi continu pour les exploitants touristiques de la province », a mentionné le ministre de la Main-d’œuvre et des Études supérieures, Sonny Gallant. Quand des gens se rassemblent pour souligner un besoin, il devient possible de mettre en œuvre une solution comme celle-ci qui profite aux entreprises et aux travailleurs. »Ensemble, cinq entreprises locales ont donné un total de 5500 $ pour aider à subventionner le service pour leurs employés. Au total, la province a fourni 35 000 $ pour contribuer au financement du projet et permettre à l’autobus d’avoir un look unique le rendant reconnaissable. De plus, Tourism Cavendish Beach, la municipalité de villégiature et Découvrir Charlottetown ont chacun donné 5000 $ pour appuyer le projet.Le service sera fourni par Prince Edward Tours.« La municipalité de villégiature est heureuse d’appuyer cette importante initiative et d’investir dans quelque chose qui rapproche les visiteurs, les employés et les entreprises », a affirmé le président de la municipalité de villégiature, Matthew Jelley.« Découvrir Charlottetown est très heureux de participer à ce projet et d’aider les visiteurs à découvrir l’Île, d’une façon unique », a dit le président de Découvrir Charlottetown, Lee Drake. « Les visiteurs qui restent à Cavendish peuvent maintenant se rendre à Charlottetown pour souper au restaurant et profiter du divertissement puis retourner à Cavendish en autobus. Il s’agit d’un bel exemple d’un succès touristique atteint grâce à la collaboration. »Pour en savoir plus sur le City Beach Express, on peut visiter le www.citybeachexpress.com(link is external) (en anglais seulement).