Communiqués de la province

La province entame le processus de candidature pour la tenue des Jeux du Canada 2023

Le 22 juin 2017

La province a franchi une étape de plus vers la tenue des Jeux d’hiver du Canada 2023.Aujourd’hui, le Conseil des Jeux du Canada a lancé son processus officiel de candidature, faisant état des exigences que doit satisfaire l’Île-du-Prince-Édouard afin de pouvoir tenir les jeux d’hiver de 2023. La province a également annoncé que Brian McFeely et Wayne Carew seront coprésidents du comité provincial de candidature pour les jeux.« La tenue d’un événement de ce calibre est une occasion historique qui nous permet de stimuler l’économie de notre province, d’accroître notre capacité bénévole et de mettre en lumière tout ce que nous avons à offrir, a déclaré Robert Henderson, ministre de la Santé et du Mieux-être. Je suis confiant qu’avec des Insulaires autour de la table qui sont à la fois visionnaires, connaissants et dévoués, y compris les membres qui siègent à notre comité de candidature – nous saurons surprendre bien des gens et montrer au pays tout entier ce que l’Île-du-Prince-Édouard est capable d’accomplir. »Le comité de candidature, composé de bénévoles, a la responsabilité de soumettre au Conseil des Jeux du Canada d’ici le mois de juillet 2018 un plan conceptuel pour la tenue des jeux. Le processus de candidature comprend l’élaboration et l’examen d’un plan d’accueil détaillé portant sur les aspects suivants :• sites sportifs;• sites non sportifs;• village des jeux;• leadership, appui et engagement communautaires;• marketing et communications;• production de recettes;• dépenses et• cadres des jeux nécessaires pour assurer le succès de cet événement multisport.Les coprésidents travailleront avec le ministère de la Santé et du Mieux-être afin de cerner les compétences requises pour la création d’un comité de candidature et recruteront des experts additionnels pour siéger au comité afin d’élaborer le plan pour les secteurs désignés.« C’est un projet stimulant et une magnifique occasion pour l’Île-du-Prince-Édouard. C’est un honneur pour nous de présider le comité de candidature pour les Jeux du Canada 2023. Notre participation au Conseil des Jeux du Canada et notre expérience auprès des comités d’évaluation de candidatures pour les Jeux de 2017 au Manitoba et les Jeux de 2021 en Ontario nous permettent de croire que nous possédons une bonne compréhension des normes, des procédures et des attentes du Conseil des Jeux du Canada. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec le Conseil des Jeux du Canada, notre comité de candidature et tous les autres intervenants en vue de préparer une candidature dont toute l’Île-du-Prince-Édouard et toute la famille des Jeux du Canada seront fières », ont déclaré monsieur Carew et monsieur McFeely lors d’une déclaration commune.« Nous sommes très heureux de lancer officiellement le processus de candidature en vue des Jeux d’hiver du Canada 2023 à l’Î.-P.-É., a exprimé Tom Quinn, président du Conseil des Jeux du Canada. Ce comité, composé de bénévoles, a la responsabilité de soumettre au Conseil des Jeux du Canada d’ici le mois de juillet 2018 un plan conceptuel pour accueillir les jeux.Le comité de candidature dirigera l’élaboration d’une soumission répondant aux normes d’accueil rigoureuses définies dans les procédures de soumission et les normes d’accueil des Jeux du Canada.Ces normes définissent 41 domaines fonctionnels des Jeux qui devront être abordés à différents niveaux dans la soumission.La soumission est divisée en deux phases, et chaque phase comporte diverses exigences normalisées :• Phase un (doit être présentée en novembre 2017) : sites sportifs; sites non sportifs; village des jeux• Phase deux (doit être présentée en juin 2018) : vision; leadership, capacité, appui et engagement communautaires; stratégie de marketing et de communications; examen de la production de recettes; examen des dépenses; cadres des jeux nécessairesLe comité d’évaluation des candidatures des Jeux du Canada examine chaque composante de la soumission. Si toutes les normes sont respectées, l’attribution officielle des Jeux d’hiver du Canada 2023 aura lieu à l’automne 2018.Coprésidents du comité de candidatureWayne possède une vaste expérience des Jeux du Canada.Il a été membre du conseil d’administration national des Jeux du Canada et est bien connu des Insulaires en raison du rôle qu’il a joué au sein de la Société hôtesse des Jeux d’été du Canada 2009 à l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui a permis de rehausser le profil des sports à l’Île ainsi que le soutien envers ceux-ci. Son expérience et sa compétence donneront de bons résultats dans la préparation de la soumission.L’accueil des Jeux de 2009 s’est traduit par des installations neuves et améliorées, des ressources bénévoles accrues, des recettes découlant de la venue de 15 000 visiteurs et 81,5 millions de dollars en activité économique pour l’Île-du-Prince-Édouard.Wayne est le président actuel de Confederation M&A. Il fournit des conseils éclairés à des clients du secteur privé sur tous les aspects de l’achat ou de la vente d’une entreprise, notamment l’évaluation des risques, l’identification et la sollicitation des acheteurs et des vendeurs potentiels, la diligence appropriée et l’appui post-acquisition.Son expérience considérable à titre de gestionnaire ou de propriétaire dans des domaines allant de l’éducation postsecondaire aux soins de santé en passant par la vente automobile, lui a donné un avantage concurrentiel dans l’atteinte du succès.Ses nombreux contacts et sa compréhension de chaque étape du processus opérationnel lui permettent d’offrir un leadership hors pair.Il habite à Stanley Bridge, à l’Île-du-Prince-Édouard, avec son épouse Nancy, et il aime bien passer du temps sur leur bateau et voyager.D’autres faits dignes de mention à propos de Wayne Carew :• Il est membre actuel du comité exécutif du conseil d’administration de la Slemon Park Corporation.• Il est membre du conseil d’administration de la Fondation de l’hôpital du comté de Prince.Le leadership de Brian McFeely au sein des Jeux du Canada est bien connu à l’Île-du-Prince-Édouard.En tant que co-chef de la direction des Jeux du Canada 2009, il a fait partie d’une équipe qui a laissé un héritage sportif durable à l’Île-du-Prince-Édouard. Dans ce rôle, il a assuré un leadership stratégique en ce qui concerne la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de l’événement, notamment en ce qui concerne l’obtention de l’ensemble du financement public et privé nécessaire pour répondre aux besoins budgétaires de 33 millions de dollars.En tant qu’ancien directeur de la Division des sports et des loisirs du gouvernement de l’Î.-P.-É., Brian a acquis une expérience considérable dans la prestation efficace de programmes et de services à l’échelle locale et nationale.Il est devenu conseiller municipal de la ville de Summerside en 2014, après avoir pris sa retraite d’une carrière de 40 ans en sports et loisirs.À titre de propriétaire et exploitant de McFeely Consulting, il se spécialise dans les services de planification stratégique, la planification de la continuité des activités et les stratégies de production de recettes pour les organismes à but non lucratif et les organisations gouvernementales.Il a élaboré et mis en œuvre avec succès des stratégies de commandite pour des événements et des organismes nationaux à but non lucratif.Il a bâti un solide réseau de champions communautaires et d’entreprises citoyennes d’un bout à l’autre du pays.Brian McFeely habite avec son épouse de plus de 40 ans, Mary Jane. Ils ont trois enfants adultes.D’autres faits dignes de mention à propos de Brian McFeely :• Il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en 2013.• Il a occupé divers rôles de leadership en tant que professionnel et bénévole au sein d’organismes sportifs, culturels, religieux et jeunesse (à l’échelle locale, provinciale et nationale).