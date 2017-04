Communiqués de la province

nvitation spéciale aux 60e anniversaire des couples

Le 21 avril 2017

Leurs Honneurs, l’honorable Frank Lewis et madame Dorothy Lewis, désirent partager une occasion spéciale dans leur vie avec d’autres Insulaires. « Le 29 juin, Dorothy et moi célébrerons notre 60e anniversaire de mariage, a annoncé Son Honneur. Nous invitons tous les couples qui se sont mariés en 1957 à communiquer avec mon bureau pour recevoir une invitation à venir partager un repas spécial d’anniversaire avec nous à la Maison du gouvernement cette année. »En 2016, Leurs Honneurs ont célébré le 90e anniversaire de naissance de Sa Majesté en partie en organisant trois dîners pour 99 Insulaires dont l’année de naissance était la même que celle de la Reine. Ces dîners ont été bien reçus et ont donné lieu à l’organisation d’autres événements du genre. Chaque couple recevra un certificat de félicitations de Leurs Honneurs et du gouverneur général.« Nous ne savons pas combien de couples vont appeler. Nous aurons autant de dîners que nécessaire afin de pouvoir recevoir tous les couples intéressés », a conclu Son Honneur.Les couples ou des membres de leur famille, peuvent communiquer avec Krista Rodd à la Maison du gouvernement, C.P. 846, Charlottetown, Î.-P.-É., C1A 7L9, par téléphone en composant le 902-368-5325 ou par courriel àafin de prendre des dispositions pour obtenir une invitation. Une date ou des dates seront fixées au fur et à mesure que les demandes seront reçues.