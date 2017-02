Communiqués de la province

Le premier ministre déclare les Rendez-vous de la Francophonie 2017 à l’Île-du-Prince-Édouard

Le 23 février 2017

Les Rendez-vous de la Francophonie sont une belle occasion de célébrer la francophonie canadienne en participant à une panoplie d’activités en français, a souligné le premier ministre Wade MacLauchlan, ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones.« En se joignant à la fête, les Insulaires pourront contribuer à la promotion de la langue française et de ses multiples expressions culturelles, de dire le premier ministre. Les Rendez-vous de la Francophonie permettent de marquer la vitalité et la spécificité de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.La 19e édition des Rendez-vous de la Francophonie se déroulera du 2 au 22 mars 2017 autour de la thématique nationale « la francophonie en 3D : Diversité, Dualité, Dynamisme! »De nombreuses activités organisées à travers la province permettront aux Insulaires de participer à des rencontres multiculturelles, des spectacles, de la chanson, des jeux de mots, des activités pédagogiques, des concours, et des projections de films.La cérémonie d’ouverture officielle et la réception des Rendez-vous de la Francophonie auront lieu à la Maison du gouvernement à Charlottetown, le jeudi 2 mars à 10 h 30 en compagnie du lieutenant-gouverneur, l’honorable H. Frank Lewis et des organisateurs. À compter du même jour, le drapeau acadien flottera à Province House pendant la durée des célébrations.Pour obtenir plus de renseignements au sujet des activités prévues pour les Rendez vous de la Francophonie 2017, consultez le www.rvf.ca(link is external)