Soirées visant à aider les élèves francophones

Le 31 janvier 2017

La prochaine soirée Voir grand aidera les parents à apprendre comment soutenir leur enfant dans sa scolarisation en français.L’activité Voir grand offre de nombreuses occasions aux participants – particulièrement aux parents – de valoriser et de soutenir leur culture et leur langue françaises. La soirée aura lieu demain, le 31 janvier, à l’école St-Augustin à Rustico, de 17 h à 19 h.« Voir grand donne l’occasion aux représentants des écoles, aux familles et aux membres des collectivités de se rencontrer et de s’engager à l’égard de l’apprentissage des élèves, a déclaré le ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Doug Currie. Lorsque les parents participent à l’éducation de leur enfant, nos élèves excellent et remportent des succès, et l’ensemble de l’Île ne s’en porte que mieux. »Dans le cadre des ateliers offerts, les parents auront l’occasion de discuter de divers sujets, notamment le développement des habiletés linguistiques de leur enfant et l’utilisation du français à l’extérieur de la classe. Les enfants sont les bienvenus. Ils pourront participer à des activités amusantes axées sur la musique et la littératie.L’activité Voir grand est organisée en collaboration par la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission scolaire de langue française, le ministère de l’Éducation et la communauté francophone.« Ces soirées sont essentielles pour aider les parents à soutenir leurs enfants dans leurs études en français, langue première, a déclaré Anne-Marie Rioux, spécialiste en littératie et en francisation. Nous espérons que tous les parents qui assisteront à ces activités se sentiront accueillis et appuyés par l’école et qu’ils pourront à leur tour soutenir leurs enfants dans leur scolarisation. »Pour connaître les dates des prochaines activités Voir Grand, communiquez par téléphone avec l’école de votre enfant ou suivez le lien menant au site Web de l’école à l’adresse https://www.princeedwardisland.ca/fr/information/education-developpement...