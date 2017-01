Communiqués de la province

La Journée de l’alphabétisation familiale aura lieu ce vendredi

Le 26 janvier 2017

On encourage les familles de l’Île à lire et à apprendre ensemble lors de la Journée nationale de l’alphabétisation familiale ce vendredi 27 janvier.Le thème de cette année est « Apprendre en s’amusant tous les jours ». Le fait de pratiquer leurs compétences de lecture et d’écriture à la maison aide les enfants à acquérir les habiletés dont ils auront besoin tout au long de leur vie.« Il y a toutes sortes de moyens faciles et amusants pour les parents d’aider leurs enfants à apprendre, comme lire des recettes et préparer le souper ensemble ou inventer une histoire et la taper à l’ordinateur, a indiqué Doug Currie, ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture. Lorsque les parents aident leurs enfants à pratiquer leurs compétences de lecture et d’écriture à la maison, ceux-ci développent des compétences qui leur serviront toute leur vie. »Les bibliothèques constituent un excellent exemple de lieu où les familles peuvent s’adonner à des activités de littératie. Les bibliothèques d’un bout à l’autre de la province célébreront la journée en organisant des activités vendredi et samedi, y compris :• Il y aura un atelier de fabrication de livre à la bibliothèque Rotary de Montague de 10 h à 17 h 30. Une variété de matériel et de fournitures sera à la disposition des gens. Ceux qui choisiront de laisser le livre qu’ils ont créé à la bibliothèque pourront le faire relier et le ramasser plus tard.• La bibliothèque publique d’Alberton présentera une matinée de lecture et de rimes avec les livres de Dr Seuss de 10 h à midi. Il y aura des petits gâteaux et un tirage pour gagner des livres.• La bibliothèque Rotary de Summerside célébrera la journée dans ses nouveaux locaux au centre d’apprentissage Inspire au 57, rue Central de 10 h à 13 h. L’événement pour les familles comprendra des musiciens, des histoires lues par des invités, des collations santé, de la peinture sur visage, des spectacles de marionnettes et des tirages. On demande aux familles d’apporter un aliment non périssable pour la banque alimentaire locale. Cet événement a lieu en collaboration avec la PEI Literacy Alliance.• La bibliothèque Genevieve Soloman Memorial de Georgetown présentera l’activité « Munsch and Munchies » de 11 h à midi. On lira des livres de Robert Munsch et il y aura des bricolages et un goûter. On invite les enfants à se déguiser en leurs personnages Munsch préférés.• La bibliothèque publique de Souris présentera des stations d’initiation à la lecture, des contes, des bricolages et des casse-têtes de midi à 14 h.Pour plus d’information sur les programmes du Service des bibliothèques publiques, consultez le site : https://www.princeedwardisland.ca/fr/sujet/service-des-bibliotheques-pub... On peut se renseigner sur les activités de littératie familiale en visitant le site : http://www.pei.literacy.ca/