Les services d’urgence sont achalandés

Le 19 janvier 2017

Les services d’urgence des hôpitaux de la province traitent un nombre élevé de patients pendant la saison hivernale, une période très occupée. Les Insulaires qui n’ont pas besoin de soins de façon urgente sont encouragés à consulter leur fournisseur de soins primaires, à se rendre à une clinique sans rendez-vous ou à téléphoner au 811 afin de parler à une infirmière autorisée. Toutefois, toute personne ayant un besoin immédiat de soins médicaux devrait téléphoner au 911 ou se rendre au service d’urgence le plus près.« Nos services d’urgence voient habituellement le nombre de visites augmenter pendant l’hiver en raison des maladies, affections et blessures saisonnières – comme c’est le cas partout au pays », a expliqué le Dr Tom Dorran, directeur exécutif des Affaires médicales au sein de Santé Î.-P.-É. « En tant que fournisseurs de soins, notre priorité est de veiller à ce que les patients aient accès aux soins dont ils ont besoin lorsqu’ils en ont besoin ainsi qu’aux fournisseurs que leurs soins nécessitent, et ce dans un endroit qui leur convient. »« Si une personne pense qu’elle a besoin de se rendre à un service d’urgence, elle devrait le faire; nous ferons de notre mieux pour la servir rapidement », a-t-il ajouté en soulignant le dévouement du personnel d’urgence et leurs efforts pour réduire le temps d’attente pour les patients n’ayant pas besoin de soins de façon urgente.En temps normal, le nombre de personnes traitées par l’ensemble des services d’urgence de la province dans une journée est en moyenne 258. Depuis la fin décembre, la moyenne est de 301, avec un sommet de 351 le 28 décembre.Voici une liste non exhaustive de situations dans lesquelles vous devriez possiblement téléphoner au 911 ou vous rendre à un service d’urgence :• vous ressentez un malaise à la poitrine ou une constriction de la poitrine;• vous avez une difficulté inhabituelle à respirer;• vous ressentez des douleurs abdominales;• vous avez des maux de tête ou des étourdissements qui persistent;• vous avez une blessure qui pourrait nécessiter des points de suture ou une possibilité de fracture;• un enfant qui a la diarrhée ou qui vomit de façon persistante;• un bébé de moins de six mois qui a une fièvre de 38 °C (100,4 °F) ou plus.Pour plus d’information au sujet des cliniques sans rendez-vous, on peut visiter le healthpei.ca/cliniquessansrendezvous. Pour connaître les temps d’attente dans les services d’urgence, on peut consulter le healthpei.ca/erWaitTimes/?lang=F.