Un nouveau propriétaire assurera la revitalisation du Mill River Resort, stimulant l’économie de la région

Le 19 janvier 2017

Une nouvelle entente conclut entre la province de l’Île-du-Prince-Édouard, l’Insulaire et homme d’affaires accompli Don McDougall ainsi que Rodd Hotels fera du centre de villégiature Mill River Resort une destination phare du tourisme, stimulera la croissance économique, protégera et augmentera le nombre d’emplois et permettra la continuité des opérations afin d’en assurer le succès pour l’avenir.Les détails de l’entente et les plans de ce projet majeur de restauration et de réaménagement ont été dévoilés aujourd’hui au centre de villégiature par monsieur MacDougall et le ministre du Développement économique et du Tourisme, Heath MacDonald.« Mill River Resort est un lieu touristique essentiel, un employeur principal ainsi qu’un moteur économique important dans la région de Prince-Ouest. Nous voulons voir la propriété prendre de l’ampleur et réussir, stimulant l’économie des environs, a exprimé le ministre MacDonald. Grâce à cette entente, la propriété sera complètement revitalisée à son potentiel et appuiera la croissance de nombreuses autres entreprises ainsi que les employeurs et les employés de la région qui profiteront de la venue de visiteurs au Mill River Resort. »Monsieur McDougall est très respecté dans la communauté des affaires et dans Prince-Ouest. Il est originaire de l’Île-du-Prince-Édouard et possède une résidence d’été près du centre de villégiature. Il est un des fondateurs des Toronto Blue Jays et ancien PDG de Labatt Breweries. L’été dernier, il avait loué de la Province et exploité le terrain de golf de Mill River, ainsi que le terrain de camping et le parc d’amusement. Voyant le potentiel de cette propriété, il a donc décidé d’investir et d’en assurer l’avenir.« Nous avons hâte de relever le défi de faire du Mill River Resort le centre de recréation et de tourisme par excellence de la région, a déclaré monsieur McDougall. Les plans solides de développement et de modernisation ainsi que le personnel et les employés dévoués aideront à assurer que le Mill River Resort continue d’être un moteur économique pendant des années à venir. »Dans le cadre de l’entente, monsieur McDougall va acquérir la propriété, y compris le centre de villégiature, le terrain de golf, le terrain de camping ainsi que le parc d’amusement. L’importante restructuration de l’établissement vieillissant commencera au printemps. On modernisera le centre de villégiature et on entreprendra des améliorations importantes à la propriété au complet.Le centre de villégiature sera modernisé et la propriété entière sera revitalisée . Les améliorations incluront, entre autres, des rénovations majeures aux salles de bain, au restaurant, au salon-bar et au foyer. De nouvelles installations pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes seront créées pour y tenir des banquets et des rencontres, faisant de l’endroit une destination d’événements et de conférences ouverte à longueur d’année. De nouvelles attractions à l’intérieur et à l’extérieur seront construites offrant tant aux Insulaires qu’aux visiteurs un lieu de divertissement pendant toute l’année.La province fournira de l’aide financière pour aider à moderniser les installations afin que le centre de villégiature soit une propriété phare. Les fonds couvriront aussi certaines dépenses d’exploitation.La propriété demeurera ouverte tout au long de ce projet d’amélioration de 30 mois qui créera des emplois et des retombées économiques supplémentaires au cours de la période de construction.« Ce sont d’excellentes nouvelles que de savoir que cette propriété sera complètement revitalisée et rénovée et que le tout repose sur des assises solides pour un avenir prévisible, de dire l’entrepreneur local, David Ferguson. La possibilité d’accueillir plus de visiteurs dans la région ainsi que la croissance que cette entente pourrait engendrer, sans compter les emplois qui seront conservés, auront des répercussions positives sur l’économie de toute la région. »Le tourisme est un secteur d’activité vital et un moteur essentiel du développement économique de l’Île-du-Prince-Édouard, qui fournit des emplois directs à plus de 7 700 personnes et injecte environ 400 millions de dollars dans l’économie provinciale.Cette entente aidera à augmenter le tourisme dans la région de Prince-Ouest, pour en faire une destination touristique concurrentielle.