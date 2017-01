Communiqués de la province

Les produits de LivReliefMC prennent le chemin du sud

Le 17 janvier 2017

Un chef de file de l’Î.‑P.‑É. en sciences biologiques explore de nouveaux marchés d’exportation. L’entreprise ontarienne Delivra Corp. a établi ses activités de fabrication et de recherche‑développement à Charlottetown (Î.‑P.‑É.) en 2012. Sa gamme de produits analgésiques entièrement naturels et biologiques LivReliefMC a connu un franc succès sur les tablettes des détaillants canadiens, et maintenant l’entreprise la lance aux États‑Unis.Sean Casey, député fédéral de Charlottetown, au nom de l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), et l’honorable Heath MacDonald, ministre du Développement économique et du Tourisme de l’Î.‑P.‑É., se sont joints à des représentants de DelivraMC pour annoncer une aide fédérale et provinciale destinée à l’entreprise.Par l’entremise de son Programme de développement des entreprises, l’APECA versera des contributions remboursables totalisant 655 000 $ à deux projets de Delivra. Le premier appuie l’entreprise dans l’acquisition de nouvel équipement performant pour mener des tests et vérifications de gammes de produits internes, un procédé qui forçait auparavant l’entreprise à payer des frais de location. Le deuxième comporte une campagne de marketing énergique visant à vendre la gamme de produits LivReliefMC de l’entreprise aux États‑Unis. Le gouvernement de l’Île‑du‑Prince‑Édouard offre à l’entreprise un soutien constant, notamment des subventions pour la main‑d’œuvre ainsi que du financement pour l’achat d’équipement de recherche et d’emballage spécialisés.« L’Île‑du‑Prince‑Édouard accueille certaines des entreprises les plus renommées au monde qui ont choisi l’Île pour mener une partie ou l’ensemble de leurs activités. Le fait d’appuyer des entreprises comme Delivra démontre que le gouvernement du Canada soutient les sciences et l’innovation afin de s’assurer que l’économie canadienne demeure à l’avant‑garde en matière de développement de produits et de croissance des exportations. »Sean Casey, député fédéral de Charlottetown« Delivra apporte une contribution importante au secteur en pleine croissance des sciences biologiques de notre province alors que cette entreprise s’est élargie sur de nouveaux marchés plus vastes. Nous continuerons à l’appuyer pendant qu’elle accroîtra sa capacité de production et de recherche et démontrera que l’Île‑du‑Prince‑Édouard est un excellent endroit pour faire des affaires. »L’honorable Heath MacDonald, ministre du Développement économique et du Tourisme« Delivra est très reconnaissante du soutien financier de l’APECA et du gouvernement provincial. L’aide financière et professionnelle que nous avons reçue a permis à notre entreprise de favoriser ses programmes de recherche nationaux et de stimuler les ventes de produits à l’extérieur du pays. »M. Joseph Gabriele, directeur général et directeur scientifique, Delivra Corp.