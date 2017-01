Communiqués de la province

Des élèves de Summerside remportent l’Envirothon provincial de 2017

Le 16 janvier 2017

Cette année, ce sont des élèves de l’école Three Oaks Senior High, à Summerside, qui sont les gagnants d’une compétition provinciale axée sur les forêts.Depuis 1999, des élèves de l’Île participent à l’Envirothon, une compétition annuelle à vocation scientifique pour les élèves du secondaire en Amérique du Nord. Ayant remporté la compétition provinciale, les élèves de l’école Three Oaks Senior High se rendront au Maryland en juillet pour représenter l’Île-du-Prince-Édouard à l’Envirothon de la National Conservation Foundation.« Mon ministère est fier d’appuyer un programme qui aide les élèves du secondaire à s’initier aux procédés écologiques et à découvrir les façons dont nous pouvons agir sur notre environnement ou en dépendre, a souligné Robert Mitchell, ministre des Communautés, des Terres et de l’Environnement. Je tiens à féliciter les élèves de l’équipe gagnante d’avoir accepté ce travail supplémentaire pour apprendre ce que chacun d’entre nous peut faire pour protéger notre monde naturel. Forts de leurs nouvelles connaissances, ces élèves sont bien placés pour devenir les prochains intendants de notre province verte. »En tout, 49 élèves de sept écoles de l’Île ont consacré une partie de leur temps à l’étude des forêts, des écosystèmes aquatiques, des sols, de l’exploitation des terres et des habitats fauniques afin de participer à la compétition provinciale de 2017.Les participants ont dû travailler en équipe et faire appel à leurs compétences en communication et en résolution de problèmes pour développer des stratégies du monde réel qui pourraient aider les agriculteurs à réduire l’érosion du sol et à améliorer la conservation d’eau.L’équipe de l’école Three Oaks est composée de cinq élèves, soit Karen Farag, Sam Farag, Curtis Lough, Robin Burton et Allison Meister, ainsi que de deux enseignants-mentors, Heather Pringle et Chris Higginbotham. Des équipes des écoles Kinkora Regional High, Bluefield High, Charlottetown Rural High, François-Buote, Morell Regional High et Montague Regional High ont aussi participé à la compétition provinciale.L’Envirothon national aura lieu à Emmitsburg, au Maryland, du 23 au 29 juillet. La compétition aura pour thème Agriculture, Soil and Water Conservation Stewardship (Gérance de l’agriculture, des sols et de la conservation des eaux).