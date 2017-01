Communiqués de la province

Le gouvernement de l’Île offre de l’aide financière à ses artistes

Le 10 janvier 2017

Les artistes de l’Île-du-Prince-Édouard profiteront de 100 000 $ dans le cadre du programme provincial de subventions aux arts. Dans le cadre de ce programme, 32 artistes ont reçu des fonds dans les domaines suivants : artisanat, films et arts médiatiques, théâtre, arts visuels, arts interdisciplinaires, lettres et édition. La prochaine phase de financement des arts devrait être annoncée plus tard cette année.« Le gouvernement se réjouit de pouvoir aider à financer le travail que font nos artistes dans la communauté, a précisé le ministre de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture, Doug Currie. La communauté artistique est vibrante et en pleine expansion à l’Île, ce qui enrichit l’expérience culturelle des Insulaires. »La sélection des demandeurs a été réalisée par un jury composé de douze de leurs pairs de la communauté artistique, s’inspirant de la pratique adoptée par le Conseil des arts du Canada. Environ 90 artistes ont présenté une demande de subvention à l’agente de liaison de la communauté artistique avant novembre dernier.« Nous sommes très heureux de pouvoir appuyer un si grand nombre de ces artistes qui font du travail très intéressant et important dans leur discipline respective. Notre communauté en sera certainement enrichie, a exprimé l’agente de liaison de la communauté artistique, Michelle MacCallum. Nos membres du jury ont fait un excellent travail et ont dû prendre des décisions difficiles au sujet des demandes à retenir. La communauté artistique de l’Î.-P.-É. est chanceuse de pouvoir compter autant de gens talentueux. »La liste complète des récipiendaires se trouvera dans un rapport final, lorsque les contrats auront été administrés.