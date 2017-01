Communiqués de la province

Activités gratuites maintenant accessibles par téléphone

Le 6 janvier 2017

Un nouveau programme téléphonique offre des renseignements gratuits, du plaisir et de la camaraderie par téléphone aux Insulaires de tout âge.Des téléconférences de 45 minutes, portant sur divers thèmes et accueillant des conférenciers, seront offertes dans le cadre du programme « PEI Party Line ». Le lancement aura lieu aujourd’hui, avec le recherchiste en folklore Dutch Thompson, et le programme se poursuivra au cours des prochaines semaines. Parmi les thèmes abordés, mentionnons la raison d’être du programme « PEI Party Line », la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer et les problèmes de sommeil.« Il s’agit d’un moyen pratique pour tous les Insulaires – surtout les personnes âgées – d’obtenir de l’information, d’apprendre de nouvelles choses et de garder le contact avec d’autres, peu importe où ils sont situés, a affirmé Tina Mundy, ministre des Services à la famille et à la personne. Les Insulaires sont déjà bien branchés et ils sont toujours prêts à s’entraider. Ce nouveau service sera une excellente façon de partager des renseignements, ce qui contribuera à nous rapprocher encore plus. »« De nombreux Insulaires et organismes nous ont indiqué qu’un programme téléphonique aiderait les gens à surmonter certains des défis liés à l’accès à l’information et au maintien du contact tels que les conditions hivernales, le transport, la santé et la prestation de soins, a indiqué le président du Secrétariat aux aînés de l’Î.-P.-É., Paul H. Schurman. Nous encourageons tous les Insulaires à se joindre aux téléconférences, à écouter des présentations intéressantes, à poser des questions et à rencontrer de nouvelles personnes. »Le service est gratuit, mais il faut s’inscrire à l’avance pour chaque séance. Les intéressés recevront un code de programme pour se joindre à la téléconférence.Les téléconférences seront dirigées par un modérateur et auront lieu les mercredis et les vendredis au cours des prochains mois.Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’information ou de l’aide à vous joindre à une téléconférence, composez le 1-866-770-0588 (sans frais) ou envoyez un courriel à l’adresse. Il est possible de consulter l’horaire des téléconférences sur le site ileduprinceedouard.ca (cliquez sur l’icône Calendrier).