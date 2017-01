Communiqués de la province

Les Insulaires jouent leur rôle de citoyen grâce à Contribuons à l’Î.-P.-É.

Le 29 décembre 2016

Les Insulaires se portent volontaires et utilisent leurs champs d’intérêt, compétences et idées en siégeant à des organismes, des conseils et des commissions. « C’est encourageant de voir que des Insulaires de partout dans la province et des gens diversifiés sont prêts à travailler avec le gouvernement pour faire de l’Île-du-Prince-Édouard un meilleur endroit pour tous», a affirmé le premier ministre Wade MacLauchlan. « En siégeant à l’un des quelque 70 organismes, conseils et commissions, on peut contribuer à une industrie, à une communauté ou à l’ensemble de la province. »Les membres des organismes, des conseils et des commissions jouent diverses fonctions afin de contribuer à l’élaboration de politiques, à la prestation de programmes gouvernementaux, à la gestion d’activités publiques ou privées, à la révision de permis, ou à l’entente d’appels visant des décisions gouvernementales ou de tiers.On peut visiter le site Web de Contribuons à l’Î.-P.-É . pour consulter les profils des organismes, des conseils et des commissions et soumettre sa candidature en ligne. Les Insulaires sont encouragés à soumettre leur candidature en tout temps, mais si une personne est intéressée par un organisme, un conseil ou une commission en particulier, elle devrait soumettre sa candidature au moins deux mois avant qu’un poste se libère.La Commission d’appel de la Société d’assurance agricole cherche actuellement de nouveaux membres. Les personnes ayant de l’expérience dans le domaine de l’agriculture ou de l’assurance, en médiation ou en arbitrage, ou dans des rôles juridictionnels sont encouragées à soumettre leur candidature.